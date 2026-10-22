Wednesday 28 de October de 2026
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MODA | 22-10-2026 14:48

Fin de semana lluvioso: ideas de outfit para lluvia sin perder el estilo

La moda de entretiempo cambia según el viento o la lluvia, y cuando se unen los tres factores, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para verse bien, sin pasarla mal.

Trenchs todo el año.

Los outfits de entretiempo además de mucho estilo tienen la ventaja que se puede acudir a la técnica del layering, que permite combinar diferentes estilo y texturas, aportando un sello propio a cada look.

Durante la primavera se viven días soleados ideales para armar outfits abrigados con prendas como jeans blancos, pero hay otros días con condiciones más hostiles como viento y lluvia, que requieren de otras prendas y accesorios para combatir el clima con estilo.

Trench Zara

SI HAY VIENTO, NO SE LLEVA PARAGUAS

Una de las desventajas del viento es que puede romper los paraguas, y una de las mejores ideas para combatir las lluvia con viento, son los gorritos de lluvia y los pilotos impermeables.

Trench Coat Oversize,

CAPAS, CAPAS Y MÁS CAPAS

La combinación de lluvia y viento es ideal para llevar varias capas incluyendo los accesorios, ya que no pueden faltar las bufandas ideales para sumar o restar al look.

Días de lluvia

 

 

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