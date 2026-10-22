Fin de semana lluvioso: ideas de outfit para lluvia sin perder el estilo

Los outfits de entretiempo además de mucho estilo tienen la ventaja que se puede acudir a la técnica del layering, que permite combinar diferentes estilo y texturas, aportando un sello propio a cada look.

Durante la primavera se viven días soleados ideales para armar outfits abrigados con prendas como jeans blancos, pero hay otros días con condiciones más hostiles como viento y lluvia, que requieren de otras prendas y accesorios para combatir el clima con estilo.

SI HAY VIENTO, NO SE LLEVA PARAGUAS

Una de las desventajas del viento es que puede romper los paraguas, y una de las mejores ideas para combatir las lluvia con viento, son los gorritos de lluvia y los pilotos impermeables.

CAPAS, CAPAS Y MÁS CAPAS

La combinación de lluvia y viento es ideal para llevar varias capas incluyendo los accesorios, ya que no pueden faltar las bufandas ideales para sumar o restar al look.

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