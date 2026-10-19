Cómo llevar el layering sin sumar volumen durante el entretiempo

El layering o capas en español, está asociado a la moda como la técnica para vestirse con varias prendas una sobre otra, creando looks originales y divertidos en cualquier temporada, pero es verdad que durante los cambios de estación como se vive en Argentina, sumado al Super Niño, es un gran aliado.

Este tipo de outfits pueden ser tanto monocromáticos como de varios colores o texturas, aportando cada uno el sello propio.

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CÓMO EVITAR SUMAR VOLUMEN CON EL LAYERING

Uno de los mayores temores a la hora de crear un estilo por medio de layering es el efecto visual de una silueta de mayor volumen, pero con pequeños tips de estilistas esto se puede evitar.

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CINTURONES

Para definir la cintura a la hora de crear un look con capas, un cinturón arriba de la línea del ombligo ayuda a generar el efecto de reloj de arena.

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LOS LARGOS

En mujeres bajitas apostar por el largo midi o el ultracorto es la mejor opción para no perder altura y evitar aumentar volumen.

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En personas altas apostar por el largo maxi o Chanel, es el más favorecedor de la silueta, y es ideal para la temporada de lluvias que se extenderá hasta febrero o marzo por el Fenómeno del Niño

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