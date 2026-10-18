Kylie Jenner sorprende en el desfile de Victoria's Secret con el bra de 50 millones de USD

Kylie Jenner sorprendió al público y espectadores del Victoria´s Secret Fashion Show al debutar en la pasarela que reúne a las modelos más icónicas. La socialité y empresaria llevó el corpiño de diamantes avaluado en 50 millones de dólares.

Kylie Jenner con el Fantasy Bra en el Victoria´s Secret Fashion Show

Desde las tradicionales ángeles de Victoria's Secret como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio o Irina Shayk, hasta jóvenes promesas internacionales del mundo del modelaje hicieron parte de la pasarela de lujo este 18 de octubre de 2027, sin embargo la aparición de Kylie Jenner se llevó gritos y aplausos del público.

Alessandra Ambrosio y Adriana Lima en el VC Fashion Show 2026

Megan Thee Stallion y Katseye se encargaron de musicalizar en vivo el esperado desfile de Pink y Victoria's Secret, donde se presentan cada año las nuevas tendencias de lingerie y algunas piezas ready to wear más casuales.

EL FANTASY BRA DE KYLIE JENNER

Una de las prendas estrella durante la noche del desfile fue sin duda alguna el Fantasy Bra, diseñador en conjunto entre Victoria´s Secret y JACOB & CO. La pieza elaborada con 4.410 piezas de diamantes, tomó más de 1.000 horas de confección y 15 artesanos trabajaron en ello, y la llevó con todo el orgullo Kylie Jenner.

FANTASY BRA DE VS Y JACOB & CO.

Kylie Jenner en el VS Fashion Show 2026

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