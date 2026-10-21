Ideas de look con transparencias para el entretiempo con la últimas tendencias

Esta primavera 2026 que llegó a la Argentina será el momento ideal para lucir las transparencias, y desde Saint Laurent hasta cadenas de Inditex como Zara, han demostrado que la translucencia llega en muchos formatos; desde tejidos naturales, encajes hasta sintéticos que se adaptan al diseño de prendas que dejan a la vista la figura.

Las transparencias son una de las tendencias de moda 2026, en diferentes géneros y estilos llegaron para quedarse, y las más expertas en moda enseñan a llevarlos con elegancia.

Muchas veces las transparencias pecan en exceso de piel, sin embargo algunas propuestas en manos de los mejores diseñadores demuestran que no siempre es así.

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Transparencia Saint Laurent

IDEAL DE LOOK FORMAL CON TRANSPARENCIAS

Desde Ralph Lauren, hasta Chloé demostraron en las semanas de la moda de París y Nueva York que las transparencias se llevan de la forma mas sofisticada.

Prendas transparentes Chloé

TODOS LOS GÉNEROS

Las transparencias también han llegado con variedad de géneros en el 2025 y diseños mucho más audaces en el 2026, desde los más expandibles como lycra hasta los más finos encajes.

Ya sea para planes nocturnos como un look de fiesta, hasta para una formal asistencia diurna, con una blusa victoriana en un género traslucido, son algunas de las ideas para llevar las transparencias de forma elegante.

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