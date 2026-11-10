Jean Pierre Joyeros celebra 80 años en Argentina: una historia de tradición familiar, lujo y alta joyería

Un anillo puede guardar un aniversario; un collar, el recuerdo de una madre. En una joya conviven el tiempo de quien la hizo y el de quien la lleva. Esa relación entre oficio y memoria recorre la conversación con Enrique Stad y su hijo Jean, al frente de Jean Pierre Joyeros. La firma cumple 80 años en la Argentina y el aniversario abre una pregunta: cómo hacer que una herencia siga encontrando su lugar en el presente.

La historia familiar comenzó en Europa, entre el trabajo con diamantes y las joyerías que se extendieron por Bélgica y Francia. La guerra obligó a dejar aquel mundo y buscar otro destino. En 1946 nació el capítulo argentino de Jean Pierre. Hoy, con su nueva casa en la avenida Alvear, la marca conserva una tradición que cada generación fue reinterpretando. Jean representa la sexta de una familia dedicada al oficio.

La casa en Avenida Alvear con sus piezas tradicionales y sus objetos que innovan sin perder la esencia de la firma.

Para Enrique, la continuidad exige reconocer cuándo aparece una nueva mirada. Su propia transformación llegó después de estudiar gemología en Estados Unidos y trabajar casi 14 años entre Europa y Asia. En Tailandia, cuenta, organizó una fábrica de alta joyería para un grupo francés que producía para grandes marcas. Aquella experiencia le permitió conocer otras escalas, formas de trabajo y posibilidades creativas. Tras la muerte de su padre, en 1992, volcó ese aprendizaje en el negocio familiar.

La renovación tuvo un principio que todavía ordena sus decisiones. “Alta joyería no significa producto caro: significa alta orfebrería y alta calidad”, afirma Enrique. El tamaño de una piedra puede modificar el valor de una pieza; la exigencia con la que se la trabaja debe sostenerse. En esa definición, la calidad se vuelve una forma de hacer, un compromiso que alcanza tanto a una creación pequeña como a una de mayor complejidad.

También se hereda una manera de mirar. Enrique recuerda las preguntas sobre rubíes y esmeraldas que pasaban de padres a hijos desde la infancia, junto con una educación de la sensibilidad. Conocer las piedras era apenas una parte: había que desarrollar un criterio estético. Esa transmisión se acompaña con una rutina, la de recorrer los talleres cada mañana. El legado se aprende observando y trabajando.

Jean aporta una relación cotidiana con las redes sociales, la inteligencia artificial y las tecnologías de fabricación. Como director de Tasación y Línea Vintage, también encontró en su afición por la relojería una oportunidad para ampliar la propuesta. Antes de la pandemia incorporaron relojes usados, antiguos y modernos, un segmento que, según explica, creció con fuerza y acercó nuevos públicos a la casa.

La tecnología ayuda a explorar formas y resolver aspectos de la fabricación, mientras el trabajo artesanal conserva su lugar en la creación. La innovación también se mide en la comodidad de quien lleva un aro y en las posibilidades que se abren para el diseño.

“Creo que es un aporte importante mantener lo que somos como marca, adaptándonos a la época y al mercado, y también incorporar cosas nuevas”, dice Jean. Su mirada permite pensar la continuidad como una tarea activa: entender otros hábitos, ensayar herramientas y ampliar la conversación con quienes hoy eligen una joya.

En los talleres, esa apertura encuentra una aplicación. Los Stad describen el uso de titanio junto con oro y brillantes para desarrollar piezas de mayor volumen y menor peso. La tecnología ayuda a explorar formas y resolver aspectos de la fabricación, mientras el trabajo artesanal conserva su lugar. La innovación también se mide en la comodidad de quien lleva un aro y en las posibilidades que se abren para el diseño.

Cambió, además, la relación con las piezas. Padre e hijo observan que los jóvenes incorporan joyas a la vida cotidiana, con libertad para desarmar convenciones. Los brillantes circulan entre hombres y mujeres, y una compra puede responder tanto a una ocasión especial como al deseo de expresar un estilo propio. Para acompañar ese movimiento, la inspiración se busca en la moda, la arquitectura, los autos y en lo que cuentan los clientes.

Padre e hijo mantienen el espíritu vivo de Jean Pierre Joyeros.

Ese intercambio es parte de la identidad de Jean Pierre.

El aniversario reúne ese recorrido bajo la propuesta Le Voyage de Jean-Pierre, una travesía por ocho décadas de elegancia que acompaña la renovación de su maison en Alvear. El proyecto mira hacia adelante con la intención de crecer alrededor del producto artístico y del vínculo personal.

Fotos: Leandro Ramírez.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora