Blazer y jeans: 5 combinaciones que resuelven cualquier look de primavera

Hay prendas que funcionan mejor juntas. El blazer y los jeans forman una de esas combinaciones que atraviesan temporadas sin perder vigencia. La estructura de la sastrería se encuentra con la informalidad del denim y el resultado es un equilibrio que permite pasar de una jornada de trabajo a una salida sin necesidad de cambiar completamente de look.

Esta primavera, la combinación de blazer y jeans se renueva a partir de un juego de proporciones, texturas y colores. Los blazers amplios conviven con modelos entallados, mientras que los jeans rectos, wide leg y de inspiración noventosa ofrecen distintas posibilidades para reinterpretar una fórmula clásica.

La clave no está en sumar prendas nuevas, sino en encontrar otras maneras de combinar las que ya tenemos. Una remera blanca, una camisa, unas zapatillas o un par de mocasines pueden modificar por completo el carácter de un conjunto.

1. Blazer oversized y jeans rectos: el equilibrio perfecto

Es una de las combinaciones más versátiles de la temporada. El blazer oversized aporta una silueta relajada, mientras que los jeans rectos equilibran el volumen y construyen un look que funciona tanto para la oficina como para un encuentro informal.

Los modelos en gris, negro, beige o azul marino son especialmente fáciles de combinar. Debajo, una remera blanca o una musculosa de algodón permiten mantener la sencillez del conjunto.

Para completar el estilismo, las zapatillas minimalistas aportan un aire urbano, mientras que los mocasines o las bailarinas lo acercan a una estética más clásica.

La clave de estilo: elegir un blazer con buena caída y evitar que todas las prendas tengan el mismo volumen.

2. Blazer entallado y jeans wide leg: jugar con las proporciones

Después de varias temporadas dominadas por la sastrería amplia, los blazers que marcan la cintura recuperan protagonismo. Su estructura crea un contraste interesante con los jeans wide leg, caracterizados por sus piernas anchas y su movimiento.

La combinación permite destacar la silueta sin renunciar a la comodidad del denim. Los blazers cortos o ligeramente entallados funcionan especialmente bien con jeans de tiro alto, aunque también pueden llevarse modelos más largos.

Una musculosa ajustada, un cinturón de cuero y unas sandalias de taco bajo completan una propuesta ideal para los días templados.

La clave de estilo: combinar una prenda superior más definida con un pantalón amplio para generar contraste.

3. Blazer negro y jeans azules: el clásico de los años 90

El minimalismo de los años noventa continúa ofreciendo referencias para el guardarropa contemporáneo. Un blazer negro, jeans azules y una remera blanca forman una combinación sencilla que conserva su actualidad.

El secreto está en los detalles. Un jean de lavado medio o ligeramente desgastado aporta informalidad, mientras que un blazer de líneas limpias suma estructura.

Los accesorios permiten adaptar el resultado a distintas ocasiones. Un cinturón negro, un bolso de cuero y unos zapatos de punta afinada pueden transformar un conjunto de día en una alternativa para la noche.

La clave de estilo: mantener una paleta reducida y dejar que las formas y los accesorios definan el look.

4. Blazer de color y jeans claros: una fórmula para renovar la primavera

La primavera también invita a experimentar con el color. Los blazers en tonos pastel, rojo, verde o amarillo se convierten en protagonistas cuando se combinan con jeans de lavados claros.

El denim funciona como una base neutra que permite incorporar colores intensos sin recargar el conjunto. Una remera blanca y unas zapatillas sencillas son suficientes para completar el estilismo.

Para quienes prefieren una alternativa más discreta, los tonos celeste, rosa empolvado o manteca aportan luminosidad sin abandonar una estética minimalista.

La clave de estilo: elegir un color protagonista y acompañarlo con prendas y accesorios más neutros.

5. Blazer de lino y jeans blancos: elegancia relajada para los días cálidos

Cuando las temperaturas empiezan a subir, los tejidos livianos adquieren mayor importancia. El blazer de lino o de mezclas frescas se convierte en una alternativa para seguir usando sastrería durante la primavera y el comienzo del verano.

Combinado con jeans blancos o crudos, permite construir un look luminoso y relajado. Los tonos arena, beige, chocolate o azul claro funcionan especialmente bien dentro de esta propuesta.

Una musculosa de algodón, sandalias planas y un bolso de fibras naturales pueden completar el conjunto sin agregar demasiadas capas.

La clave de estilo: priorizar materiales livianos y una paleta clara para lograr una imagen fresca.

Cómo elegir el blazer ideal para combinar con jeans

Aunque existen muchas maneras de interpretar esta dupla, hay algunos detalles que ayudan a encontrar un equilibrio. La proporción entre el blazer y el jean es fundamental, pero no existe una única combinación correcta.

Los blazers amplios pueden acompañar jeans rectos o ajustados, mientras que los modelos cortos permiten jugar con pantalones de piernas anchas. La elección del calzado también modifica la silueta: unas zapatillas generan un efecto relajado y los zapatos más estructurados aportan formalidad.

En una temporada en la que las tendencias conviven con la búsqueda de un estilo personal, el blazer y los jeans confirman que las mejores combinaciones no siempre necesitan reinventarse, sino encontrar nuevas formas de llevarse.

at redacción Marie Claire

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora