Jeans primavera 2027: los 4 modelos que serán tendencia y cómo combinarlos

Pocas prendas demostraron tanta capacidad de adaptación como los jeans, un clásico del guardarropa que temporada tras temporada encuentra nuevas formas de reinventarse. Para la primavera 2027, el denim vuelve a poner el foco en las siluetas, con propuestas que exploran distintas proporciones y recuperan cortes capaces de transformar por completo nuestros looks cotidianos.

La conversación ya no gira únicamente alrededor de qué está de moda, sino también de cómo cada diseño modifica el equilibrio de un conjunto: desde la amplitud de las piernas hasta la altura del tiro y la intensidad de los lavados.

Las últimas semanas de la moda primavera-verano 2027 confirmaron que el denim sigue ocupando un lugar central en las colecciones de los diseñadores. Las propuestas van de los modelos clásicos a las interpretaciones más experimentales, demostrando que no existe una única manera de llevar jeans.

Esta temporada, la clave está en observar cómo las pasarelas reinterpretan esta prenda y trasladar esas ideas al guardarropa personal, con combinaciones que permitan renovar los básicos sin perder versatilidad.

Jeans de piernas amplias: el volumen sigue siendo protagonista

Aunque las siluetas más ajustadas comienzan a recuperar terreno, los jeans holgados siguen siendo una de las grandes tendencias de la primavera 2027. El volumen continúa siendo un recurso de estilo que permite jugar con las proporciones sin resignar comodidad.

Desde los barrel jeans, reconocibles por su estructura curva, hasta los wide leg, de piernas anchas y caída amplia, estos modelos ofrecen una base ideal para construir looks de primavera.

Su principal atractivo está en la posibilidad de combinarlos con prendas de diferentes estilos. Un jean amplio puede llevarse con una remera ajustada, una camisa liviana o un top de líneas definidas para generar un contraste interesante entre volúmenes.

La clave para combinarlos está en equilibrar las proporciones: dejar que el denim sea protagonista y acompañarlo con prendas que aporten estructura o liviandad, según la ocasión.

Jeans crudos: la versión más sofisticada del denim

En una temporada en la que las texturas y los acabados adquieren protagonismo, los jeans de denim crudo o raw denim reivindican la esencia de este tejido en su versión menos intervenida.

Se caracterizan por conservar su apariencia original, sin los procesos de lavado que generan efectos desgastados o desteñidos. Su atractivo reside precisamente en esa estética depurada, donde la textura y la profundidad del índigo se convierten en protagonistas.

Lejos de limitarse a los looks informales, los jeans crudos también funcionan como una alternativa elegante cuando se combinan con prendas de sastrería, camisas blancas, tejidos delicados o accesorios minimalistas.

Para la primavera 2027, una de las fórmulas más interesantes consiste en llevarlos con un blazer de corte amplio, una musculosa básica y sandalias de líneas simples. Una combinación que demuestra que el denim también puede formar parte de un guardarropa sofisticado.

Jeans slim: el regreso de las siluetas más definidas

Mientras continúa el debate alrededor del regreso de los skinny jeans, los jeans slim aparecen como una alternativa para quienes prefieren las siluetas más definidas.

Su corte, ligeramente ajustado pero sin llegar a ser tan ceñido como el de los modelos skinny, permite construir una línea estilizada y mantener cierta libertad de movimiento.

Para la primavera 2027, su atractivo está en esa capacidad de adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más elaboradas.

Pueden combinarse con camisas de corte masculino, remeras básicas, blazers o tejidos livianos. También funcionan especialmente bien con bailarinas, mocasines y sandalias minimalistas.

El regreso de los cortes más ajustados no implica abandonar los jeans amplios, sino ampliar las posibilidades y recuperar una silueta que durante varias temporadas quedó relegada frente al predominio del oversize.

Jeans de tiro bajo y medio: la influencia de los años 2000

La nostalgia por los años 2000 y los primeros años de la década de 2010 vuelve a hacerse presente a través de los jeans de tiro bajo y medio, dos alternativas que recuperan una manera diferente de llevar el denim.

Esta vez, el guiño al pasado aparece principalmente en modelos de piernas más relajadas, donde la cintura baja y las proporciones holgadas aportan una actitud descontracturada, lejos de las versiones extremadamente ajustadas que marcaron otras épocas.

Con la llegada de la primavera, estos jeans invitan a jugar con tops cortos, remeras al cuerpo o camisas abiertas, dejando entrever un poco más de piel sin perder naturalidad.

Para quienes prefieren una interpretación menos literal de la estética Y2K, los modelos de tiro medio permiten incorporar esta tendencia de una manera más sutil y versátil.

La primavera 2027 confirma que el denim se aleja de las reglas rígidas. Entre siluetas amplias, cortes más definidos y referencias nostálgicas, la tendencia pasa por encontrar el modelo que mejor se adapte al estilo personal y explorar nuevas maneras de combinar una de las prendas más versátiles del guardarropa.

at Darío Modotti

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