La cocina dejó de ser simplemente un lugar destinado a preparar alimentos para convertirse en uno de los espacios centrales de la vida cotidiana. En los últimos años, el diseño de interiores comenzó a darle un protagonismo cada vez mayor, con propuestas que combinan funcionalidad, materiales nobles y una estética que trasciende las tendencias.

En ese contexto nace Incontro, una isla de cocina diseñada por Cristián Mohaded en colaboración con De Stefano 1913, la empresa familiar argentina especializada en mármoles y piedras naturales que cuenta con más de un siglo de trayectoria.

El proyecto propone una nueva manera de pensar la relación entre los objetos, los materiales y las personas. Más que una pieza de mobiliario, Incontro busca convertirse en un punto de encuentro dentro del hogar.

Una isla de cocina que combina diseño y artesanía

La propuesta parte de una premisa: entender la cocina como un espacio para reunirse, compartir y construir vínculos. Esa idea se traduce en una pieza escultórica que explora las posibilidades expresivas de la piedra natural.

“Un encuentro entre personas, oficios y materialidades”, explica Cristián Mohaded, cuya trayectoria se caracteriza por el diálogo entre la artesanía, la industria y la experimentación con diferentes materiales.

Uno de los aspectos más interesantes de Incontro es el tratamiento de la piedra. El diseño utiliza travertino Ivory, un material que se presenta a través de dos texturas contrastantes: una superficie lisa y precisa, y otra rugosa e irregular, que conserva las marcas de su origen natural.

De esta manera, la piedra deja de funcionar únicamente como revestimiento para convertirse en el elemento expresivo central de la pieza.

“Me propusieron poder usar las piedras de una manera distinta, con las costras de travertino. Eso me pareció muy interesante desde la materialidad, como una especie de tallado. Desde que empezamos a trabajar juntos con De Stefano 1913 compartimos la misma pasión por hacer cosas, por buscar nuevas formas de crear”, cuenta el diseñador.

El diseño argentino y el valor de los oficios

Incontro también pone de manifiesto la importancia del trabajo colaborativo. Para su realización participaron distintos estudios y especialistas que aportaron conocimientos y técnicas específicas.

Gruppo Biagetti, especializado en mobiliario de cocina, estuvo a cargo de incorporar las soluciones tecnológicas y constructivas. Marmolería Casella aportó su experiencia artesanal en el trabajo de la piedra, mientras que Sur del Cruz, el estudio de la arquitecta Dolores Mallea, desarrolló los elementos de madera que completan el diseño.

El resultado es una pieza que reúne distintas disciplinas en un mismo lenguaje estético, en el que conviven la precisión industrial, el conocimiento artesanal y la experimentación contemporánea.

“Mi bisabuelo llegó de Italia y pulía mármol en su casa. Más de cien años después, Incontro es justamente eso: la unión entre el oficio que heredamos y la mirada de un diseñador que conoce la piedra y la pone al servicio de un encuentro en el que todos participan”, reflexiona Javier De Stefano, representante de la cuarta generación de la empresa.

Cristián Mohaded, un referente del diseño argentino en el mundo

Con una trayectoria que atraviesa el diseño industrial y el arte, Cristián Mohaded se consolidó como uno de los creadores argentinos de mayor proyección internacional.

En 2026 fue distinguido como Designer of the Year en los ELLE Decoration International Design Awards (EDIDA), durante la Semana del Diseño de Milán.

A lo largo de su carrera colaboró con firmas internacionales como Louis Vuitton, Loro Piana, Roche Bobois, cc-tapis y Molteni&C, además de recibir reconocimientos como el Premio Konex al Mérito en Diseño Industrial.

Sus creaciones también forman parte de colecciones de instituciones como el Musée des Arts Décoratifs de París, el Philadelphia Museum of Art y el Museum of Arts and Design de Nueva York.

Su trabajo se distingue por una búsqueda permanente de nuevas posibilidades materiales y por una mirada que recupera los saberes tradicionales para reinterpretarlos desde el presente.

La cocina como nuevo espacio de expresión

El desarrollo de Incontro se inscribe en una tendencia más amplia del diseño contemporáneo: la incorporación de piezas escultóricas y materiales naturales en los espacios domésticos.

Las superficies dejan de ser elementos exclusivamente funcionales y adquieren una dimensión estética propia. Las texturas, las irregularidades y las marcas de los materiales pasan a formar parte de una identidad visual que celebra la singularidad.

En ese sentido, la colaboración entre Mohaded y De Stefano 1913 refleja también el creciente interés por las alianzas entre diseñadores, empresas y talleres especializados, capaces de combinar innovación y tradición.

“Siempre hablamos de las alianzas y los puntos de encuentro, de las formas en que trabajamos desde el diseño y las relaciones. Entre diseñadores y empresas. Entre el mundo del hacer, la gente que pone un oficio y su conocimiento para hacer nuevos objetos”, señala Mohaded.

Incontro permanecerá en exhibición en la sede de De Stefano 1913 en Ciudadela, como una expresión de las posibilidades del diseño argentino contemporáneo.

“Ya no es tener una nueva cocina, sino llevar un paisaje a tu casa, una obra desplegada”, concluye el diseñador.

at redacción Marie Claire

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