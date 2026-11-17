Desde afuera, apenas una esquina más de Palermo. Una que resiste el avance de las torres y las construcciones modernas, sí, pero que no llama demasiado la atención. Adentro, en cambio, se cuece la magia. La casa de Mariana Rapoport, una eterna buscadora de belleza, alberga un universo de libros, plantas y objetos preciados traídos de viajes, hallazgos que a simple vista no tienen nada en común, salvo que cada uno es fuente de felicidad para su dueña. “Me enamoré de esta casa por su luz y su simpleza”, confiesa Mariana. Y conforme la charla avanza, el cielo gris se va despejando, hasta que un rayo de sol tibio atraviesa el ventanal del living, bañándolo todo de una luz oblicua y escenográfica. No hace falta mucho más para entender este romance arquitectónico que lleva treinta y dos años.

Entre todos sus objetos preciados, Mariana rescata un perrito lámpara que trajo de Ojai, California. “Si me obligaran a irme de mi casa con una sola cosa, sería él”.

Puertas abiertas

La historia empezó con un embarazo avanzado y una búsqueda que parecía no terminar. Antes de elegir esta, Mariana y su marido vieron cerca de cien casas. Ella ya estaba tan harta que habría aceptado cualquiera, hasta que llegaron a la actual, en un Palermo que estaba lejos de ser lo que es hoy. Y dijeron “acá nos quedamos”.

Hoy es viuda y vive sola, pero la casa casi nunca está vacía. Al menos una vez por semana recibe amigos a comer, y por ahí suelen pasar y quedarse todos aquellos que están de viaje en Buenos Aires. Mate, café y medialunas aparecen apenas alguien propone “vamos a tu casa”. Una tradición de agasajo que llega desde sus padres, que siempre hicieron del suyo un hogar de puertas abiertas.

“Aunque vivo sola, por lo menos una vez por semana recibo gente, y me encanta que se queden amigos que están de paso en la ciudad. Esta es una casa muy vivida y de puertas abiertas”

Sobre el estilo de la ambientación, Mariana escapa a las etiquetas. Hay quienes la creen kitsch y quienes la ven camp, pero ella prefiere no definirse. Sí sabe que le gustan el juego y lo inesperado. Así se combinan una pieza comprada en Paraguay, algo traído de Río de Janeiro, un enanito encontrado en Córdoba, objetos de su madre y obra de amigos artistas como Carolina Antoniadis y Nicole Arcuschin. Colecciona además souvenirs y vajilla. No hay plan, “voy trayendo lo que me gusta”.

También el verde ocupa buena parte del paisaje, con un jardín de invierno que oficia de recibidor y envuelve al visitante en una selva urbana. Y tras la investigación para su último libro de la saga Los excéntricos, cuando vio de primera mano cómo los brasileños llevan la naturaleza al interior de la casa, sumó más plantas a las que ya tenía.

Su espacio preferido sin duda es el living, donde trabaja, estudia, recibe, descansa. Aunque también brilla en el comedor, donde sus mesas son un despliegue de su creatividad y estilo. Porque aunque no cocina, siempre sabe “dónde está lo rico”, y aprovecha las bondades de Palermo para encontrar el mejor pan, el mejor queso, los mejores platos y postres. Y entre porcelana de Limoges, cristalería de herencia familiar y vajilla del Barrio Chino se arma una puesta con mucha personalidad.

La felicidad que le provocan, el gusto y los viajes son el hilo conductor de los distintos objetos que se despliegan por la casa, desde el living y el comedor al cuarto de huéspedes.

Una excéntrica

Por supuesto, una casa especial nace de una figura especial. Mariana es periodista de la vieja guardia. Por eso, y aunque se luce en sus redes con su ojo y curaduría particular, rechaza que la llamen influencer. Trabajó años en revistas de decoración, fue corresponsal de Wallpaper* en el país y cofundó la consultora The WOW Factor junto a Cecilia Nigro. También creó la agencia Surpress, especializada en diseño y arquitectura y cuyos contenidos nutrieron a unas doscientas revistas y editoriales del mundo.

Pero tal vez su proyecto más querido haya empezado cuando la fotógrafa Victoria Schiopetto le escribió para proponerle hacer un libro juntas. La idea era recorrer lugares de una belleza poco frecuente, lejos de las tendencias. Lo bautizaron Los excéntricos, y para Mariana un excéntrico es todo aquel que despliega su mundo con riqueza y amor, sin que le importe el qué dirán.

El comedor, siempre luminoso.

Hoy la serie se compone de tres volúmenes y cubre personajes y casas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Cómo deciden qué universos mostrar? “Nos tiene que conmover”, sintetiza Mariana. Por estos días preparan el cuarto volumen, con un recorrido entre Chile y Bolivia. Y un paso más allá: hoy organizan viajes excéntricos, donde el primero fue a Río, con una veintena de personas que recorrieron las casas de los protagonistas y bebieron, comieron y caminaron la ciudad de su mano. En este nuevo proyecto, su hija Olivia, quien además edita los libros, se ocupa de la gastronomía y la logística.

En paralelo, Mariana lleva adelante una consultoría creativa con la productora Silvina Bidabehere. Potencian marcas desde la imagen, producen sesiones de fotos, organizan eventos para arquitectos y diseñadores y dictan seminarios de producción y de tendencias, entre otras actividades con el diseño como guía.

Mariana en su selva, el jardín de invierno que oficia de hall de recepción y da una bienvenida que deja entrever el amor por la naturaleza que prima en toda la casa.

Todo parte de la misma premisa: explorar con curiosidad, sin que importen la moda ni el qué dirán, y traer belleza a un mundo que tiende cada vez más a parecerse a sí mismo. A juzgar por su casa y su manera de vivir, Mariana Rapoport es sin duda una excéntrica más.

Fotos: Victoria Schiopetto.

at Vicky Guazzone di Passalacqua

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