Dove presenta un nuevo estándar de oro en la reparación capilar

La decoloración, la tintura y el uso frecuente de herramientas de calor pueden modificar la estructura interna del cabello y comprometer su equilibrio. Frente a estos daños, el cuidado capilar comienza a poner el foco no solo en la apariencia de la fibra, sino también en los procesos que permiten recuperar su estructura. En esa línea, Dove presenta 991 Gold Repair Mask, una nueva máscara de tratamiento de edición limitada desarrollada para el cabello severamente dañado. Argentina fue elegida para recibirla.

La propuesta parte de una investigación sobre los biocomponentes del cabello virgen y la ciencia proteómica capilar. A partir de estos estudios, la marca desarrolló una tecnología que aborda la reparación desde tres dimensiones: reconstrucción de proteínas, reposición de hidratación y restauración de lípidos.

La elección de Argentina responde al vínculo particular que las mujeres del país mantienen con su pelo, caracterizado por la experimentación, los cambios de estilo y la búsqueda permanente de nuevas alternativas para cuidarlo. En este escenario, Dove, marca N.º 1 en reparación del daño, presenta su más reciente innovación capilar en el mercado local.

El primer eje es la tecnología de aminoácido, que ayuda a reconstruir proteínas y reparar el daño profundo de la fibra capilar. El segundo se centra en la hidratación: las moléculas hidratantes presentes en el tratamiento ayudan a reponerla y brindan una hidratación intensa al cabello seco y dañado. Por último, una tecnología patentada actúa sobre los lípidos y ayuda a restaurar la barrera lipídica del cabello.

La máscara de tratamiento de Dove también fue desarrollada para brindar protección frente a distintas agresiones. El tratamiento ofrece protección frente a dos decoloraciones, 220 °C de calor y 20.000 pasadas de cepillo.

Con esta combinación de tecnologías, Dove busca establecer un nuevo estándar de oro en reparación capilar, combinando ciencia, cuidado y una propuesta que busca elevar el deseo en la categoría.

La nueva Dove 991 Gold Repair Mask llegará a la Argentina el 15 de noviembre. El país fue elegido para recibir esta edición limitada, reforzando el lugar de las consumidoras argentinas dentro de este lanzamiento.

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