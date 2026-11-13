Tendencias decoración: el concepto danés Hygge que fomenta sentirse bien en casa

Dinamarca es el país escandinavo más reconocido del mundo por la felicidad de sus habitantes y por su estilismo decorativo. La deco Hygge, que significa “acogedor” inundó cada punto del planeta y por supuesto nuestro país no fue la excepción.

Estas son todas las claves para poder crear este estilo único en tu hogar.

Decoración Hygge: el concepto danés que fomenta sentirse bien en casa

1. Tendencias danesas que se vienen en decoración

En cuanto a tonalidades vienen los colores más oscuros como los tonos tierra y verde. Respecto de los materiales la tendencia será la cerámica. La madera continúa teniendo protagonismo pero en tonalidades más oscuras.

Y para esta temporada se buscan líneas más simples, por ejemplo las sillas con patas más finas. También se resalta mucho la funcionalidad y una de las tendencias tiene que ver con que el mueble que se elije tiene que ser muy vivible.

Decoración Hygge: el concepto danés que fomenta sentirse bien en casa

2. ¿Cómo impacta la deco de Dinamarca?

Impacta porque resalta lo que son los daneses con sus costumbres más acogedoras. Además en el país es muy fuerte todo el diseño escandinavo que desde hace dos años se transformó en una tendencia total.

Por ejemplo todo lo que es madera en color roble. Y ahora se quiere llevar como una buena tendencia el diseño escandinavo pero con colores más oscuros.

En danés Hygge significa acogedor

3. Mezcla de estilos Argentina y Dinamarca

Los argentinos buscan mucho el diseño y la buena calidad y lo mismo ocurre en Dinamarca. También hay un gusto muy inclinado por la estética moderna y justamente el diseño danés está marcado por las líneas simples.

4. Objetos que no pueden faltar en un hogar tradicionalmente danés

Decoración Hygge: el concepto danés que fomenta sentirse bien en casa



Una buena manta de lana o de lino. Y objetos de decoración como portavelas, un buen jarrón o un almohadón.

5. Los materiales más usados para la decoración danesa

La madera, como el nogal y el roble. También el algodón, la lana y el cuero. Materiales como cerámicas, acero, hierro y vidrio templado. Pero lo que más se utiliza es la lana y el algodón.



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