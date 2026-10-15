DArA iD 2026: Buenos Aires reúne a grandes referentes internacionales del diseño y el interiorismo

El diseño no se limita a crear objetos o transformar espacios. También es una manera de contar quiénes somos, cómo vivimos y qué relación establecemos con nuestro entorno. Desde esa perspectiva, DArA iD 2026 propone una reflexión sobre la identidad y su vínculo con la arquitectura, el interiorismo y las distintas expresiones de la creatividad contemporánea.

Organizado por Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA), el encuentro celebrará su décima edición el martes 3 de noviembre en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad, en Buenos Aires. Una jornada que reunirá a seis referentes internacionales cuyas trayectorias permiten explorar diferentes maneras de entender el diseño, desde la experimentación con materiales hasta la recuperación de saberes artesanales.

En esta edición, la identidad funciona como punto de partida para pensar cómo los objetos y los espacios pueden expresar historias personales y colectivas, pero también responder a las nuevas necesidades de la vida cotidiana.

Seis miradas sobre el diseño contemporáneo

Entre los invitados se encuentra Lenneke Langenhuijsen, fundadora y directora creativa del estudio neerlandés buroBELÉN. Su trabajo establece un diálogo entre el diseño textil, el interiorismo y los materiales sostenibles de origen biológico. A través de las texturas, la luz y el color, desarrolla espacios que adquieren una dimensión casi pictórica.

Desde España llegará Masquespacio, el estudio valenciano fundado por la diseñadora colombiana Ana Milena Hernández Palacios y el especialista en marketing Christophe Penasse. Reconocido internacionalmente por su particular universo estético, combina formas, colores y experiencias para crear ambientes que se alejan de las soluciones convencionales.

También participará YYPLUSPLUS, el estudio creativo liderado por César Cañadas y Óscar Sánchez. Su propuesta desdibuja los límites entre arquitectura, moda, música y gastronomía, con proyectos en los que el diseño se convierte en una herramienta para construir relatos y generar experiencias.

La presencia latinoamericana tendrá un lugar destacado. Desde Brasil, Brunno Jahara, fundador de Jahara Studio, aportará una mirada que combina la cultura brasileña, la artesanía y la exploración de recursos locales. Su trabajo recupera técnicas y materiales tradicionales para reinterpretarlos desde el diseño contemporáneo.

Por su parte, el colombiano Jorge Lizarazo, arquitecto, artista textil y director creativo del taller Hechizoo, compartirá su particular visión del universo textil. Sus creaciones, realizadas con metales, seda y fibras naturales, establecen un encuentro entre las tradiciones ancestrales y la experimentación. Sus obras forman parte de colecciones de instituciones como el Metropolitan Museum of Art y el Brooklyn Museum de Nueva York.

El representante argentino será Francisco Gómez Paz, diseñador industrial nacido en Salta y de extensa trayectoria internacional. Su trabajo se caracteriza por la investigación de materiales, la innovación tecnológica y una búsqueda constante de nuevas soluciones formales. Entre sus reconocimientos se destacan dos premios Compasso d'Oro, uno de ellos por la silla Eutopia, fabricada en Argentina mediante tecnología 4.0.

El diseño como una forma de interpretar el mundo

Más allá de las tendencias, uno de los ejes del encuentro será la capacidad del diseño para modificar nuestra percepción de lo cotidiano. Los materiales que elegimos, los objetos con los que convivimos y los espacios que habitamos también construyen nuestra identidad.

Para Laura Ocampo, presidenta de DArA, el valor de esta convocatoria está precisamente en acercar al público argentino las experiencias de creadores que están transformando el panorama internacional.

“Cada dos años organizamos esta convocatoria con creadores referentes que tienen algo relevante que transmitir: cada uno encarna una versión —lúdica o apasionada— de ese deseo de mejorar el mundo a través del diseño”, explica.

Y agrega que estas experiencias permiten descubrir nuevas dimensiones en los objetos y espacios que forman parte de nuestra vida diaria, demostrando que la identidad es una búsqueda en constante evolución.

Con una programación que cruza disciplinas, geografías y lenguajes, DArA iD 2026 invita a pensar el diseño no solo desde su dimensión estética, sino también como una expresión cultural capaz de conectar tradición, innovación y nuevas maneras de vivir.

DArA iD 2026: cuándo y dónde

El encuentro se realizará el martes 3 de noviembre, de 9.30 a 20.30, en el auditorio Ballena Azul del Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires.

La participación será libre y gratuita, con inscripción previa, a través del sitio oficial de DArA.

La edición cuenta con el apoyo de EGGER y Kalpakian Alfombras, entre otras empresas e instituciones vinculadas con el diseño.

at redacción Marie Claire

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