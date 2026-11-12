Fin de Mercurio retrógrado: qué hacer para que vuelve a fluir la comunicación

Mercurio retrógrado terma este viernes 13 de noviembre, ese temido tránsito astral que durante semanas puso a prueba la paciencia colectiva. Desde interrupciones en la comunicación hasta malentendidos emocionales y fallos tecnológicos, este período suele sentirse como una especie de caos controlado.

Con el final de Mercurio retrógrado se abre una ventana energética propicia para la reorganización, la expresión auténtica y el renacimiento de ideas que antes parecían estancadas.

MERCURIO AVANZA

Astrológicamente, Mercurio vuelve a avanzar y se potencia la creatividad, la autoconfianza y la expresión personal. Esto significa que los proyectos que se mantuvieron en pausa pueden retomarse con mayor claridad y determinación. Las conversaciones importantes, que durante el retroceso se tornaban confusas o tensas, ahora fluyen con más honestidad y propósito. Es un momento ideal para tomar decisiones, firmar contratos o iniciar nuevas etapas con una mente más despejada.

RITUALES PARA EL NUEVO MES

Desde una perspectiva energética, el fin de este tránsito invita a una limpieza vibracional. Muchas personas sienten que se liberan de una niebla mental, recuperando foco y dirección. Es recomendable aprovechar esta fase para realizar rituales de intención, journaling o prácticas de manifestación que alineen los deseos con la nueva frecuencia disponible. La energía se torna más liviana, más propicia para el movimiento y la acción consciente.

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