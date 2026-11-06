11:11: qué significa la hora espejo espiritual durante Mercurio Retrógrado

El 11 11 es una hora espejo que significa que te estás acercando a una persona ideal en el ámbito amoroso. Según la numerología el 1 representa el inicio de todo, unidad, fuerza y energía, sumando a los cambios energéticos que se viven durante Mercurio Retrógrado.

Sin embargo, la interpretación de los números varía, en términos generales el número 11 11 cuando aparece de forma repetitiva en el reloj, en la computadora y en otras representaciones, indica que es un gran momento para meditar y preparase para los cambios que vienen y el momento por el cual pasa la vida.

Que significa el 11 11 y otros números espirituales

NÚMEROS ESPEJO SIGNIFICADO

El significado del 22 22 también es positivo e indica que vas por el camino correcto. En cuanto a los logros, representa que se cumplirá con los objetivos.

OTROS NUMEROS PODEROSOS

El número 7es uno de los más poderosos según la numerología y representa la fuente de vida y de los cambios por venir. El 7 también está vinculado con las fases de la Luna que tardan 7 días.

Significado número 7

El significado del 6 por su parte representa a la familia y grupos fuertes conformados por amigos o vínculos fuertes laborales.

Otro número poderoso es el 9 que está vinculado al amor y los actos humanos. A los cambios fuertes que pueden suceder a nivel mundial.

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