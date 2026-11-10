Mercurio retrógrado hasta el 13 de noviembre: cómo impacta las relaciones amorosas

Mercurio retrógrado se alza como uno de los fenómenos más comentados y malinterpretados, y finaliza el próximo viernes 13 de noviembre, cuando este tránsito ocurre, el planeta Mercurio, asociado con la comunicación, los viajes y el intelecto, parece moverse hacia atrás en el cielo desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aunque su efecto no es literalmente regresivo, se cree que durante estas semanas de Mercurio retrógrado las conversaciones se distorsionan, los malentendidos afloran y los mensajes se pierden en la traducción, lo que genera un terreno fértil para la confusión.

LAS PAREJAS PUEDEN EXPERIMENTAR ROCES EN MERCURIO RETRÓGRADO

En materia amorosa, este fenómeno astral suele agitar las aguas con especial intensidad. Las parejas consolidadas pueden experimentar roces por temas que parecían resueltos, mientras que aquellos en relaciones incipientes podrían verse enfrentados a silencios incómodos o diálogos inconclusos.

CÓMO IMPACTA MERCURIO RETRÓGRADO EN LAS RELACIONES AMOROSAS

EVITAR DISCUSIONES DURANTE MERCURIO RETRÓGRADO

Los astrólogos recomiendan evitar discusiones definitivas o decisiones impulsivas en este periodo, ya que la energía de Mercurio puede inducir a juicios erróneos o palabras que no reflejan lo que verdaderamente se siente. Es un momento para pausar, escuchar y revisar antes de reaccionar.

Curiosamente, Mercurio retrógrado también invita a mirar hacia el pasado, lo que en lo afectivo se traduce en el retorno de ex parejas o vínculos que habían quedado suspendidos. No es raro que los mensajes inesperados o los recuerdos intensificados despierten emociones latentes. Para quienes atraviesan procesos de sanación o redefinición emocional, este tránsito puede ser revelador, ofreciendo una oportunidad para cerrar ciclos o reevaluar viejos patrones. Es una temporada ideal para el trabajo introspectivo y la claridad emocional.

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