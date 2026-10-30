Mercurio retrógrado de noviembre: Mhoni Vidente recomienda este ritual para equilibrar energías

Mercurio retrógrado suele ser sinónimo de caos: comunicaciones interrumpidas, planes que se desmoronan y emociones que se intensifican. Sin embargo, la reconocida astróloga Mhoni Vidente propone transformar este tránsito en una oportunidad de introspección y renovación.

RITUAL DE MHONI VIDENTE EN MERCURIO RETRÓGRADO

El ritual de la vidente, pensado para quienes buscan armonía en medio del desorden cósmico, se presenta como una guía sencilla y accesible, ideal para quienes desean reconectar con su energía personal sin perder el estilo de lo cotidiano.

El ritual comienza con un espacio íntimo: una vela blanca encendida, un vaso de agua y un incienso de sándalo. Mhoni sugiere escribir en un papel aquello que se desea soltar, viejas discusiones, proyectos estancados, pensamientos repetitivos y colocarlo bajo la vela mientras se medita en silencio. La práctica, más que un acto esotérico, se convierte en un ejercicio de bienestar emocional, donde la pausa y la intención consciente permiten que el caos astral se convierta en claridad interior.

Mhoni Vidente lo plantea como un recordatorio de que la espiritualidad también puede ser parte del día a día moderno: un gesto elegante, simbólico y profundamente personal. Así, Mercurio retrógrado deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado para quienes buscan equilibrio entre lo místico y lo práctico, con un toque de sofisticación que encaja perfectamente en la narrativa de una vida consciente y estilizada.

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