Mercurio retrógrado: lo que no tenés que hacer hasta el 13 de noviembre

Si esta semana el celular se te tildó en el peor momento, un mail salió sin el adjunto o alguien de tu pasado volvió a escribirte "¿cómo andás?", la astrología tiene una explicación: desde el 24 de octubre, Mercurio está retrógrado. Y esta vez el retroceso transcurre en Escorpio, el signo más intenso del zodíaco.

¿Qué es Mercurio retrógrado?

Tres o cuatro veces por año, vistos desde la Tierra, Mercurio parece frenar y avanzar hacia atrás en el cielo. Es una ilusión óptica, pero para la astrología es un período para revisar en lugar de arrancar. Mercurio rige la comunicación, la tecnología, los viajes y los acuerdos, así que cuando retrocede, todo eso se complica.

Este es el tercero y último de 2026. Las fechas para agendar:

24 de octubre: Mercurio empieza a retroceder en Escorpio.

Mercurio empieza a retroceder en Escorpio. 4 de noviembre: Mercurio se alinea con el Sol. Los astrólogos lo consideran el momento de mayor claridad del período.

Mercurio se alinea con el Sol. Los astrólogos lo consideran el momento de mayor claridad del período. 13 de noviembre: Mercurio retoma la marcha directa.

Mercurio retoma la marcha directa. 29 de noviembre: termina la "sombra" posterior, cuando las cosas vuelven del todo a la normalidad.

Por qué en Escorpio se siente más

Escorpio es el signo de los secretos, la pasión y las verdades incómodas. Con Mercurio retrocediendo en su territorio, es probable que salgan a la luz conversaciones pendientes, celos viejos y cuentas emocionales sin saldar. La buena noticia: también es un gran momento para cerrar ciclos de verdad.

Qué evitar según tu signo

Aries (21/3 al 19/4). La plata compartida y los temas de intimidad están en el centro. No prestes ni pidas prestado, revisá resúmenes y deudas, y no mandes ese mensaje en caliente. Contar hasta diez nunca pasa de moda.

Tauro (20/4 al 20/5). Tu zona de riesgo son los vínculos de pareja y los socios. No firmes nada en conjunto sin releerlo dos veces, y si alguien vuelve con una propuesta vieja, preguntá qué cambió.

Géminis (21/5 al 20/6). El trabajo y la rutina pueden desordenarse: reuniones que se pisan, mails que se pierden. Hacé backup de todo y no confirmes nada por audio.

Cáncer (21/6 al 22/7). Puede aparecer un amor del pasado. Antes de contestar, recordá por qué terminó. La nostalgia es un gran filtro de Instagram, pero no un buen consejero.

Leo (23/7 al 22/8). La casa y la familia piden atención. No es el momento para mudanzas ni reformas grandes; sí para ordenar el placard y regalar lo que no usás.

Virgo (23/8 al 22/9). Malentendidos con hermanas, amigas y vecinos. Ante la duda, llamá en lugar de escribir. El tono se pierde en el chat.

Libra (23/9 al 22/10). Cuidado con las compras impulsivas, sobre todo de tecnología. Si el carrito te tienta, dejá pasar 48 horas: si todavía lo querés, compralo después del 13.

Escorpio (23/10 al 21/11). Es tu retrogradación y la sentís más que nadie. No tomes decisiones drásticas sobre tu imagen, ni siquiera ese corte bob que te tienta. Usá estas semanas para pensar qué querés para tu cumpleaños nuevo.

Sagitario (22/11 al 21/12). Sueños raros, intuiciones fuertes y ganas de estar sola. Hacé caso: descansar también es productivo. Postergá los viajes que puedas.

Capricornio (22/12 al 19/1). Un grupo de amigas o un proyecto colectivo se puede tensar. No respondas en el grupo de WhatsApp lo que convendría hablar a solas.

Acuario (20/1 al 18/2). El trabajo te pone a prueba: un jefe que cambia de opinión, un proyecto que vuelve a empezar. Documentá todo por escrito y no renuncies en caliente.

Piscis (19/2 al 20/3). Planes de viaje o estudios que se demoran. No es un no, es un "todavía". Revisá pasajes, pasaporte y reservas dos veces.

Lo que sí conviene hacer

Mercurio retrógrado no es un castigo: es una pausa. Sirve para todo lo que empieza con "re": revisar, reordenar, reconectar, reparar. Ordenar el placard, terminar ese curso que dejaste por la mitad o devolver una llamada pendiente son actividades perfectas para estos días.

Y si algo sale mal, ya tenés a quién echarle la culpa.

at redacción Marie Claire

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