La Paz: 5 lugares imperdibles para descubrir otra cara de la capital boliviana

Llegar a La Paz (Bolivia) es una experiencia única. Se aterriza en el Aeropuerto de El Alto, a casi 4100 metros sobre el nivel del mar, y a partir de ahí se comienza a descender hacia el centro de la ciudad, ubicada entre montañas. A lo lejos, los Andes nevados; más cerca, las laderas repletas de barrios y casitas que llegan hasta la cima de las montañas. Una postal que impacta por su inmensidad, pero también por su belleza.

Los minibuses comienzan a ser parte del paisaje, así como las calles empinadas, el tupido cableado sobre nuestras cabezas, los teleféricos que funcionan como un subte al aire libre, los vendedores ambulantes y las cholas en cada esquina. Todo en La Paz llama la atención. El ritmo de la urbe es tan singular como atractivo. La altura juega a veces una mala pasada: el aire no sobra y las piernas se cansan rápidamente, pero recorrerla es una experiencia que vale la pena.

Además de sus atractivos turísticos más conocidos, esos que figuraban en las guías de viaje de papel que usaban los mochileros para recorrer Latinoamérica, existen sitios sofisticados e interesantes que vale la pena conocer para descubrir una faceta diferente de la sede de gobierno más alta del mundo, que se puede llegar desde Buenos Aires vía Santa Cruz de la Sierra dos veces por día con Boliviana de Aviación.

Altu Qala

A 500 metros de la plaza Murillo, centro neurálgico del país, se encuentra la plaza Tomás Frías. Allí, frente a ella, llama la atención un edificio restaurado. Se trata de una casona de 1900 donde funciona Altu Qala, un hotel de apenas diez habitaciones, al que solo se puede acceder por invitación.

Cada detalle está especialmente pensado: en su remodelación se fusionó la arquitectura histórica con elementos contemporáneos, entre ellos piezas de cristal de Murano, relojes Kienzle e iluminación de Motoko Ishii. Cada habitación es única y ofrece vistas a las montañas y al casco antiguo de La Paz.

En la planta baja se encuentra el reconocido café de especialidad HB Bronze, que sigue los lineamientos estéticos del hotel. Allí se sirve café boliviano de exportación, se pueden probar delicias dulces y saladas y participar de catas de vino y café.

Ayluri

Este es un secreto bien guardado en el centro de La Paz. Una pequeña puerta a la calle invita a entrar en un universo diferente, en el que conviven la gastronomía y el diseño boliviano. El ingreso es compartido por una cafetería y un local de artesanías y ropa paceña. Al fondo del patio se encuentra el restaurante de Mariana Calderón, que, sin estridencias, presenta una cocina rica, saludable y centrada en el producto.

La chef, con amplia trayectoria en Bolivia y en el extranjero, cocina y atiende personalmente a sus comensales, lo que hace que cada uno se sienta como en su casa. Su propuesta se traduce en una carta honesta y estacional. Trucha, hongos, pollo y hummus forman parte del menú, así como postres frescos con helados de frutas amazónicas o andinas.

Al salir, vale la pena tomarse un tiempo para recorrer el local de productos bolivianos seleccionados, provenientes de pequeños productores y artesanos del país.

Ali Pacha

En una casa de origen colonial del centro paceño, solo hace falta bajar algunos escalones para entrar en Ali Pacha, un restaurante de alta cocina vegana cuyo nombre significa «universo de las plantas» en aimara.

Pero lo vegano casi pasa a un segundo plano frente a una carta sabrosa y sorprendente, que aprovecha la enorme variedad de productos de la tierra, algunos cultivados a más de 3500 metros de altura. La propuesta se centra en los ingredientes locales, desde tubérculos y cereales andinos hasta frutas amazónicas, que se transforman mediante técnicas tradicionales y contemporáneas.

Detrás de este proyecto se encuentra el chef Sebastián Quiroga, uno de los referentes de la cocina vegetal en Bolivia. Además, el restaurante ofrece una selección de vinos naturales bolivianos con los que vale la pena brindar.

House of BCP

En la Zona Sur de la ciudad, quizá la parte más coqueta de La Paz, se encuentra, en un moderno edificio, House of BCP, la emblemática marca de moda boliviana fundada por la fallecida Beatriz Canedo Patiño, quien supo convertirse en la «Reina de la Alpaca» y llevar sus creaciones a Nueva York y París.

A casi 40 años de la fundación de la maison, su sobrina Deanna Canedo Patiño está al frente de la firma desde hace una década. Gracias a su aporte, la marca ganó en color y frescura, adaptándose a una mujer contemporánea sin perder su identidad.

En su atelier, que se visita con reserva previa, se puede apreciar de cerca la espectacularidad de los tejidos, además de conocer la historia de la casa y el archivo de una de las diseñadoras más emblemáticas de Bolivia.

Arami

Muy cerca de allí se encuentra este restaurante a cargo de Marsia Taha Mohamed, reconocida como la Mejor Chef Femenina de Latinoamérica en 2024 por Latin America's 50 Best Restaurants, y quien trabajó en reconocidos restaurantes de España y Dinamarca.

En un ambiente tan chic como relajado, propone un menú de pasos con cocina a la vista que recorre platos tan deliciosos como exóticos de la región. ¿Imperdibles? La cola de lagarto y la piraña.

Cada paso está cuidadosamente pensado y maridado con diferentes vinos seleccionados por la sommelier Andrea Moscoso Weise, cofundadora del restaurante.

El recorrido gastronómico fluye por toda Bolivia: de los Andes a la Amazonía y de la Amazonía a los Andes, como le gusta describir a la chef. Una propuesta que le valió a Arami ingresar en 2025 a la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina, en el puesto 48, y ser reconocido como el mejor de Bolivia.

La Paz, Capital del Cielo es una ciudad que sorprende a cada paso. Más allá de sus paisajes imponentes y de esa geografía que parece desafiar cualquier lógica, hay una escena gastronómica, cultural y de diseño que vale la pena descubrir. Una ciudad de contrastes, donde la tradición y lo contemporáneo conviven con naturalidad y que, sin dudas, invita a volver.

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