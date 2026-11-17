Los cambios de estación traen abruptos cambios de clima que suelen desestabilizarnos y producir malestares estacionales. La presencia de polen en el ambiente y una mayor exposición al aire libre pueden producir alergias recurrentes.

Para la fitoterapia, la naturaleza tiene el poder de sanarnos. La práctica de la terapia herbal o fitoterapia, es un camino de autoconocimiento que trabaja sobre la capacidad de estabilización del propio cuerpo y con las propiedades curativas de las plantas medicinales.

Para la fitoterapia, hay una planta para cada síntoma y para cada persona. El autoconocimiento es fundamental para recuperar el equilibrio, la energía y la vitalidad.

Plantas para combatir alergias primaverales de forma natural

1.Perilla

La Perilla tiene fuertes propiedades antihistamínicas y antiinflamatorias. Gracias a sus altos niveles de ácido rosmarínico, es un excelente remedio natural contra alergias y congestiones. Además, es antiespasmódico; el aceite que se extrae de sus semillas se usa para combatir los ataques de asma. Este tradicional cultivo japonés, también conocido como Shiso, se ha adaptado a nuestro microclima, y de hacerle un lugar, sin dudas será el antialérgico más poderoso de tu balcón o jardín.

2.Orégano

El orégano además de ser un condimento indispensable en toda cocina, es un maravilloso expectorante y va a abrir y descongestionar todo tu aparato respiratorio. Además, es un famoso bactericida y antifúngico y te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico si lo tomas todos los días de manera preventiva. El orégano es una poderosa planta medicinal y una alternativa saludable para malestares estacionales.

Orégano para las alergias

3.Tomillo

El tomillo actúa como un eficaz y seguro antitusígeno y va a ayudarte especialmente si sufrís de tos seca y recurrente. Al ser un poderoso antiséptico, el tomillo inhibe el crecimiento bacteriano y va a ayudarte también a limpiar y abrir las vías respiratorias. Tiene propiedades expectorantes y antivirales, es un remedio natural y sin contraindicaciones para combatir dolores de garganta y fiebres bajas en adultos y niños.

Podes tomarlas por separado o mezclarlas, poniendo un par de hojas en cada taza de té y te van a ayudar en procesos respiratorios, alergias de piel y congestiones recurrentes.

at Inés Gaviña

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