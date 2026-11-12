Los jardines de Claude Monet en Giverny: el paraíso de flores y colores que inspiró al impresionismo

Yo misma estuve en Giverny innumerables veces. El pueblo se encuentra entre Normandía e Île-de-France, aproximadamente a una hora de París, y se extiende al pie de una colina cuyas laderas descienden suavemente hacia el valle del Sena, por donde también corre el pequeño río Epte.

Los alrededores inmediatos del río, bordeados de campos de cereales y pastizales, están ocupados por pantanos sobre los que se elevan altos álamos.

En el centro del pueblo se encuentra uno de los lugares más visitados de Francia: el jardín de Claude Monet.

Adoro este jardín por encima de todo y desde hace mucho, muchísimo tiempo, tengo la intención de escribir sobre él. Este año volveré a visitarlo, como cada primavera, apenas se abra su pequeña puerta verde después del invierno. Y mientras observo las fotografías de mis visitas anteriores y me preparo para la de este año, la historia comienza a escribirse sola en mi cabeza.

En este célebre jardín no solo nacieron algunos de los lienzos más famosos del impresionismo. Claude Monet creó aquí su obra más grande: un jardín que cambia con cada rayo de luz, con cada estación del año. Un lugar donde la vida y el arte no pueden separarse.

Cuando Claude Monet llegó en la primavera de 1883 al pequeño pueblo de Giverny, buscaba, ante todo, tranquilidad. Después de años de incertidumbre, dificultades económicas y pérdidas personales, anhelaba encontrar un lugar donde pudiera pintar sin interrupciones.

“Para conocerla en todo su esplendor, deben cruzar el camino, subir al terraplén de la línea ferroviaria de Vernon a Gisors, atravesar las vías y entrar en el segundo jardín, que es el Jardín Acuático·.

Sin embargo, encontró mucho más. Encontró un espacio que se convertiría en su obra más grande: viva, cambiante y nunca terminada.

La casa de fachada rosada y postigos verdes se transformó progresivamente en el centro de una vida vibrante. Monet vivía allí con su numerosa familia y con amigos que llegaban a visitarlo desde París.

Alrededor de la larga mesa del comedor amarillo se reunían artistas, escritores y políticos, mientras que en la cocina azul, revestida con azulejos de Ruan, se preparaban platos tan cuidadosamente elaborados como sus pinturas.

El interior no era una simple decoración, sino una prolongación de su visión pictórica del mundo. La visita al jardín de Claude Monet en Giverny incluye también un recorrido por la propia casa, que constituye uno de los momentos más intensos de toda la experiencia.

Colores, texturas y vegetación ecléctica en cada rincón de la casa de Monet. Las habitaciones de la casa reflejan quién fue este singular y talentoso pintor.

La icónica cocina, revestida de azulejos azules de Ruan, era el corazón de la casa y el escenario de la vida cotidiana.

Justo al lado se encuentra el comedor, en cálidos tonos amarillos, donde tenían lugar largos almuerzos con amigos.

En Giverny, Monet no se convirtió únicamente en pintor, sino también en jardinero, escenógrafo y director de la naturaleza. Frente a la casa creó el Clos Normand, un jardín que a primera vista parece formal, pero que en realidad responde a un caos cuidadosamente dirigido de colores y formas. No se trata de una colección botánica, sino de una composición.

Monet experimentaba constantemente con nuevas combinaciones, dejaba que las flores crecieran libremente, alteraba la simetría y buscaba ese instante en que el jardín se transformara en una pintura.

Al otro lado de las vías del ferrocarril creó un segundo mundo: el jardín acuático, que se convertiría en su fuente de inspiración más conocida. Desvió una parte del pequeño río Epte, hizo construir estanques y plantó nenúfares, bambúes, sauces y arbustos exóticos inspirados en Japón.

El agua refleja el cielo, los árboles y la luz de tal manera que desaparece la frontera entre la realidad y la pintura.Fue precisamente aquí donde surgieron sus célebres series de nenúfares: pinturas que ya no representan un paisaje, sino la propia sensación que este produce.

La fascinación de Monet por Japón se reflejó no solo en el jardín, sino también en el interior de la casa. Coleccionaba grabados japoneses en madera y admiraba su sencillez, el tratamiento del espacio vacío y su capacidad para capturar un instante.Posteriormente aplicó esos mismos principios tanto en su obra artística como en la composición de su jardín.Giverny se convirtió así en un lugar donde el paisaje francés se encuentra con la estética japonesa, de una manera discreta, pero fundamental. El jardín nunca fue inmutable.

Después de la muerte de Monet, en 1926, el lugar fue deteriorándose progresivamente y estuvo a punto de desaparecer bajo el peso del paso del tiempo.

Recién en la segunda mitad del siglo XX, gracias a una amplia restauración, recuperó su aspecto original y volvió a abrir sus puertas al público. Hoy, el jardín de Giverny se encuentra entre los lugares más visitados de Francia, y cada año llegan hasta allí cientos de miles de personas para contemplar con sus propios ojos el paisaje que se convirtió en pintura. Sin embargo, no se trata de un museo en el sentido tradicional.Es un espacio que sigue viviendo, creciendo y transformándose. Al igual que las pinturas de Monet, este jardín trata, ante todo, sobre la luz: su carácter cambiante, su fragilidad y su capacidad de transformar un instante ordinario en algo extraordinario. Monet no creó aquí simplemente un lugar hermoso. Creó una manera de mirar.

at Klara Beverly

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora