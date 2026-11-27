Su recorrido no fue lineal. María Verónica Martínez Castro es abogada, estudió negocios y finanzas y desde hace años ocupa posiciones de liderazgo en industrias y organizaciones de gran complejidad, una actividad que, dice, “es una parte central de quién soy”. El arte apareció en paralelo: no como reemplazo de ese mundo, sino como otro lenguaje.

Durante mucho tiempo fue casi un hobby. Hacía obras, algunas salían a la luz y después volvían “bastante disciplinadamente” a un placard o a una baulera. “Hasta que llegó un momento en que dejó de aceptar tan fácilmente el placard”, cuenta. Hoy ya no siente que deba elegir: “Mis dos mundos no son tan distintos. En ambos intento comprender estructuras, relaciones y aquello que conecta unas cosas con otras. Sólo cambia el lenguaje”.

El collage con distintos elementos en la forma de expresión que encontró esta artista.

Cortar para unir

El collage es el lenguaje que mejor expresa su manera de pensar y de sentir. Trabaja con fotografías, papeles, palabras, mapas, telas e imágenes encontradas: las recorta, las superpone y las vuelve a reunir, “no para devolverlas a lo que eran, sino para transformarlas”. Las ideas llegan de cualquier parte -una foto antigua, una conversación, una canción, un recuerdo incompleto- y ella lo guarda todo, a veces durante meses o años, hasta que algo encuentra su lugar.

En el taller hay una intuición inicial y después un diálogo con los materiales, donde aparece el azar. “Hay un momento en el que dejo de decidir yo sola y la obra empieza a pedirme cosas”, explica. En ese camino se repiten círculos, pájaros, barcos, raíces y micelios, que durante mucho tiempo aparecieron de manera intuitiva hasta que entendió que hablaban de lo mismo: aquello que no vemos pero que nos conecta. “Nada existe completamente aislado. Todo pertenece, de alguna manera, a una trama.” Esa idea de encuentro se profundizó con Pulso, su proyecto de arte colaborativo y solidario, con talleres para personas mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

“Mis dos mundos no son tan distintos. En ambos intento comprender estructuras, relaciones y aquello que conecta unas cosas con otras. Sólo cambia el lenguaje”.

Una pieza con palabras

Cuando Mariela Ivanier, de Verbo Comunicación, la invitó a crear la pieza de los XVI Premios Perfil, sintió “una enorme alegría y también una responsabilidad”: debía representar algo de la identidad de la editorial sin dejar de ser reconocible como propia. Decidió trabajar con su propia materia, las palabras. Recortó a mano textos de publicaciones de Perfil, los convirtió en pequeños círculos y de esa trama emergió la paloma, la imagen institucional. Libertad, pluralidad, encuentro y transformación: “Muchas voces, muchas palabras, muchas historias que, al reunirse, construyen una nueva imagen”. Fue la lógica del collage llevada a la identidad de un medio: “Para volver a unir, primero hay que cortar”. Y como toda obra, cambió al salir del taller: “Uno empieza una obra, pero la termina la mirada de quien la recibe”.

El juego infantil fue el puntapié inicial de su última muestra.

Ronda Redonda

Su última muestra, con curaduría de Ana Stjerne, nació de un acto de amorosa insistencia al que no pudo resistirse. Arturo la convenció de volver a trabajar, de hacer obra nueva y de no abandonar cuando llegaran el cansancio o las dudas. Y para retomar tuvo que volver a la infancia: no a una idealizada, sino a la que recordamos de grandes, por fragmentos. Una canción, una bicicleta, un pedazo de tela, un olor, una risa. La ronda empezó siendo la imagen del juego infantil y se volvió metáfora de los vínculos. La pregunta que ordenó la muestra: “¿Qué permanece unido cuando ya no podemos ver el hilo que lo sostiene?”. Raíces, tejidos y micelios aparecieron como imágenes de esa red invisible. Las últimas tres piezas las hizo junto con Geraldine Acevedo, con calados y bordados que dejan pasar la luz. Y en la apertura, al mirar alrededor, encontró reunidas a muchas de las personas que formaron parte de su vida. “Sin haberlo planeado, habíamos vuelto a hacer una ronda. Una ronda bastante más grande y seguramente bastante más desordenada que aquella de la infancia, pero todavía redonda”.

at Milagros Cabrera

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