Por: Maria Victoria Pirraglia

El universo interno, la vida después de la vida, Nueva York como escenario de neurálgico fondo, el amor y el deseo son algunas de las temáticas que aparecen como centrales en Fe de Ratas, la adaptación teatral de Isla de los Estados, el libro de Natalie Dzigciot editado por Promesa (2024). La obra se presentó en Fundación Cazadores y prepara su reestreno para el próximo año.

Si Isla de los Estados habla del exilio íntimo después de perderlo todo, Fe de Ratas redobla la apuesta con una estética minimalista y central con foco en Julieta Raponi, quien personaliza la historia pasando del humor a la euforia y de la euforia a la angustia en un loop constante durante la totalidad de la función.

“Una de las cosas más especiales del libro es la vida propia que cobra después de publicarse. Isla me dio muchas buenas noticias. Se agotó la primera edición, fue seleccionado para la feria del libro de la ciudad de Nueva York y participó de lecturas, ferias y eventos como la FED 2025 y 2026, (con Editorial Promesa) o GentexGente. Es en este ciclo donde con Julieta Raponi, la actriz que lo interpretó, surge la idea de llevarlo al teatro”, explica Natalie Dzigciot, la escritora y dramaturga neoyorquina, en diálogo con Marie Claire.

En Fe de Ratas, Nueva York se trasforma en el escenario ideal para una historia que habla de pérdidas y de soledad. Una vida que intenta alejarse de lo conocido y para hacerlo se refugia en una ciudad caótica e inmensa que naufraga entre el humo y el neón, mientras transcurre el monólogo de Raponi en la piel de la protagonista en un aislamiento emocional absoluto.

Marie Claire: ¿Cuál es la adaptación que se tuvo que hacer del libro para llevarlo al teatro?

Natalie Dzigciot: Tuvimos que adaptarnos juntos, el libro y yo. Soy muy fanática del teatro, es mi arte preferido y le tengo mucho respeto. La novela es casi un monólogo con mucha rumia interna y me costaba pensar en una adaptación que estuviera a la altura de lo que yo espero cuando voy a una obra. Pensaba, ¿Por qué teatro? ¿Dónde está el hecho teatral acá? Me asustaba no encontrarlo y terminar escribiendo una mala copia de la novela. A la vez confiaba en el deseo de Juli (Raponi), en lo que la había hecho sentir el libro y decidí hacerme cargo de un sueño propio que venía postergando. Juli propuso a Delfina Kavulakian como directora, se sumó el equipo y comenzamos a releer la novela, página por página.

Marie Claire: En tu libro Isla de los Estados haces uso de un tono muy íntimo, casi confesional, habitado por los pensamientos. ¿Qué fue lo más difícil de traducir esa voz interior al lenguaje teatral?

Natalie Dzigciot: Lo más difícil fue escribir un guión a partir de literatura y borrarle lo literario. Yo soy una escritora medio barroca, cursi; te puedo minar una página de acciones y pensamientos en simultáneo. Escribo sobre amor, sobre comida o sobre sexo con la misma voracidad y humor con que los vivo. Pero en el teatro me gustan las voces más frescas. Ahí fueron clave Delfina y Julieta, que me ayudaron a acomodar el ego y entender que lo lindo en un libro, en escena puede dar bastante cringe. Que para transmitir emociones está el soporte del cuerpo, de las luces, del sonido. Tuve que trabajar mucho para encontrar mi propio lenguaje teatral, sobretodo porque es la primera obra que escribo. El teatro y todos sus recursos me permiten tener una voz mucho menos autoexplicativa.

Ficha técnica: la dirección de Delfina Kavulakian y el reestreno 2027

Para pasar de la literatura al teatro, la obra cuenta con la dirección de Delfina Kavulakian, quien además actúa en la obra de forma disruptiva, bordeando los límites del humor y el psicoanálisis. Durante el 2026 la obra tuvo lugar en Fundación Cazadores, el espacio experimental de arte en Chacarita, y planean regresar a la cartelera en 2027 bajo el mismo guión.

Marie Claire: Escribir una novela es un oficio esencialmente solitario, mientras que el teatro es un hecho colectivo. ¿Qué fue lo que más disfrutaste -y lo que más te costó- de pasar de la autoría individual a esta creación compartida dentro de un espacio de experimentación?

Natalie Dzigciot: Me di cuenta que en la literatura estaba bastante cómoda. A lo sumo vas y venís un poco con tu editor, pero el libro es tuyo. Me sigo preguntando cómo tardé tanto en crear en colectivo y la única respuesta que tengo es que me daba miedo soltar el control y no estar a la altura. Me acuerdo de las veces que me puse chinchuda porque me tocaban el guión y terminaba pidiendo perdón. La resistencia que ponía a algunos cambios que después tenían todo el sentido del mundo. El teatro me enseñó lo que es trabajar en equipo de verdad. Será por que es mi primera obra, pero estoy mucho más a flor de piel, más sensible y más agradecida. El libro es un logro mucho más egoísta, el teatro tiene el gustito del logro compartido.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora