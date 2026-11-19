El Ateneo es conocida como una de las librerías más lindas del mundo, pero detrás de ese majestuoso teatro hay también una editorial que lleva su nombre, y que constantemente publica a nuevos y célebres autores de todos los géneros y estilos literarios.

Seleccionamos cinco libros recomendados para el mes de noviembre de la editorial El Ateneo, para los amantes de la historia, la literatura clásica y por supuesto, para los más pequeños de la familia.

1.Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll - Edición especia

En esta edición especial de Alicia en el país de las maravillas, el célebre escritor británico Lewis Carroll invita a los lectores a adentrarse en un universo tan fascinante como desconcertante, donde la imaginación desafía toda lógica. La historia sigue a Alicia, una niña que, tras perseguir a un Conejo Blanco, llega a un mundo poblado por personajes inolvidables.

Esta versión enriquecida con los comentarios de la argentina Caterina Radzichewski, profesora de Lengua y literatura aporta nuevas claves de lectura para comprender la profundidad simbólica y literaria de una obra que explora la identidad, la curiosidad y el crecimiento personal. Además, su presentación incluye una sobrecubierta ilustrada que puede transformarse en póster, ideal para los amantes y coleccionistas de Alicia en el país de las maravillas.

Género: Fantasía /Literatura clásica/Ficción

2.Aventureras. Historias de místicas, revolucionarias y pioneras de Silvana Quintans

En Aventureras. Historias de místicas, revolucionarias y pioneras, la periodista y escritora especializada en viajes Silvina Quintans recupera las fascinantes vidas de diez mujeres que, entre los siglos IV y XX, rompieron las barreras de su época para explorar el mundo, participar en revoluciones y abrirse camino en ámbitos dominados por los hombres.

A través de una narración que combina investigación histórica, aventura y testimonios documentales, la autora retrata a peregrinas, exploradoras, aviadoras y pioneras que desafiaron los mandatos sociales con valentía y determinación. El libro se convierte así en un inspirador homenaje a la independencia, la curiosidad y el espíritu de superación de mujeres que dejaron una huella perdurable en la historia.

Género: No ficción / Biografías / Historia

3.Vini y el mapa del cielo de Gisela Gilges

En Vini y el mapa del cielo, la escritora, Best seller, life coach y conferencista argentina Gisela Gilges propone una historia infantil que invita a los más pequeños a reflexionar sobre el valor de los sueños, la confianza en uno mismo y la perseverancia. A través de la aventura de Anita, una niña que desea descubrir quién cumple los deseos que le pide al cielo, y de la guía de Vini, un simpático duende, el relato muestra que los objetivos se alcanzan con valentía, esfuerzo y aprendizaje.

Enriquecido con ilustraciones, un mapa desplegable y una carta para que los lectores escriban sus propios deseos, el libro se presenta como una herramienta de educación emocional que fomenta la autonomía, la superación de los miedos y el crecimiento personal.

Género: Infantil/ Educación emocional

4.La esclava de Qurtuba de Alberto S. Santos

En La esclava de Qurtuba, el escritor y abogado portugués Alberto S. Santos transporta al lector a la Península Ibérica de finales del siglo X para narrar una apasionante historia de amor, libertad y resistencia. La novela sigue el destino de Ouroana, una joven cristiana capturada durante una incursión militar y vendida como esclava en Córdoba, donde surge un romance prohibido con Abdus, heredero de una poderosa familia.

A través de una cuidada recreación histórica, la obra explora los conflictos religiosos, culturales y políticos de la época, mientras reflexiona sobre la identidad, la fe y la lucha por el propio destino en un mundo marcado por las divisiones y las adversidades.

Género: Ficción/ Novela histórica

5.Hagamos un pastel

Hagamos un pastel es una propuesta interactiva para niños y niñas que transforma la preparación de una torta de cumpleaños en una experiencia lúdica y divertida. A través de mecanismos deslizables, los pequeños lectores pueden participar activamente en cada paso de la receta, desde romper los huevos y mezclar los ingredientes hasta hornear y decorar el pastel.

Con un enfoque que combina juego, aprendizaje y exploración, el libro favorece el desarrollo de la motricidad fina, la comprensión de secuencias cotidianas y la autonomía, al tiempo que celebra la alegría de compartir y festejar. La obra se presenta como una invitación a descubrir el placer de crear con las propias manos mientras se aprende jugando.

Género: Infantil /Familiar

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora