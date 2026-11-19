La historia de C. Tangana es también la de un artista que decidió desafiar los límites de la música urbana para construir un universo propio. Después del éxito internacional de El Madrileño, el músico español, cuyo verdadero nombre es Antón Álvarez, se propuso llevar su propuesta artística a una nueva dimensión con una gira que combinó música, teatro y una particular puesta en escena.

Ese proceso quedó registrado en “Esta ambición desmedida”, el documental dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, que ya puede verse en Argentina a través de una plataforma de streaming independiente.

Producida por Little Spain, la película acompaña al artista durante más de cuatro años y muestra no solamente el desarrollo de su espectáculo Sin cantar ni afinar, sino también las contradicciones, los conflictos personales y las exigencias que aparecen cuando una idea artística se convierte en un proyecto de enormes proporciones.

C. Tangana: el detrás de escena de una gira que desafió las reglas

Lejos de limitarse al registro de los conciertos, “Esta ambición desmedida” propone un retrato íntimo del músico español, desde los primeros ensayos hasta las negociaciones y los momentos de mayor tensión.

El documental explora la relación entre la ambición creativa, las expectativas de la industria y los sacrificios personales que implica sostener una visión artística.

La película también permite comprender la transformación de C. Tangana, quien pasó de sus orígenes en el rap a construir un lenguaje musical en el que conviven el flamenco, la canción española, el pop y diferentes expresiones latinoamericanas.

Esa búsqueda alcanzó uno de sus momentos más importantes con El Madrileño, el álbum que redefinió su carrera y amplió su proyección internacional.

Nicki Nicole, Nathy Peluso y la conexión argentina

Argentina ocupa un lugar especial en la historia que cuenta el documental. De hecho, la película comienza con imágenes del festival Buenos Aires Trap de 2019, donde C. Tangana apareció con la camiseta número 10 de la Selección argentina del Mundial de México 1986.

En esas primeras secuencias también aparecen Duki y Nicki Nicole, dos de los nombres que contribuyeron a transformar la escena urbana argentina.

Nicki Nicole vuelve a aparecer más adelante en una escena íntima junto al músico español, mientras ambos escuchan una canción que podría marcar un punto de inflexión en su carrera.

Por su parte, Nathy Peluso tiene una participación especial que incluye imágenes de los ensayos y de su presencia sobre el escenario durante la gira.

La conexión de C. Tangana con nuestro país también se refleja en su discografía. En El Madrileño grabó “Hong Kong” junto a Andrés Calamaro, una colaboración que ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Pop/Rock. Su videoclip, realizado por Little Spain, recorre escenarios de Buenos Aires, Montevideo y Madrid.

Además, el álbum incluye referencias al tango a través de los créditos de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián en la canción “Te olvidaste”.

El regreso de C. Tangana al rap

El lanzamiento del documental en streaming para el público argentino coincide con una nueva etapa en la carrera del artista.

Con “Milko Freestyle”, su reciente sencillo, C. Tangana retoma el rap, el género en el que comenzó su trayectoria musical.

La canción también funciona como una reflexión sobre el impacto de El Madrileño y las consecuencias que tuvo su transformación artística, especialmente entre quienes cuestionaron su alejamiento del hip hop.

En ese contexto, “Esta ambición desmedida” adquiere una nueva dimensión: permite volver sobre el momento en el que el artista decidió explorar otros géneros y asumir los riesgos de esa transformación.

Un documental reconocido internacionalmente

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2023, la película fue nominada al Premio Goya a Mejor Película Documental y obtuvo el Premio ALMA 2024 a Mejor Guion de Largometraje Documental.

También formó parte de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara de 2024, donde tuvo su estreno latinoamericano.

Más allá de estos reconocimientos, uno de los aspectos más interesantes de la producción es su capacidad para mostrar la distancia que muchas veces existe entre la imagen pública de un artista y su vida cotidiana.

El éxito, la vulnerabilidad, las dudas y el deseo de trascender conviven en una película que plantea una pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar para concretar una visión artística?

Dónde ver “Esta ambición desmedida” en Argentina

El documental ya se encuentra disponible en estaambiciondesmedida.com, a través del sistema de alquiler o compra digital.

La iniciativa forma parte de la nueva estrategia de distribución de Little Spain, que busca ofrecer sus largometrajes directamente al público internacional, sin intermediarios.

Con una duración de 118 minutos, “Esta ambición desmedida” es una oportunidad para descubrir el proceso creativo detrás de uno de los proyectos más singulares de la música española reciente.

at redacción Marie Claire

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