De Eva Perón a Máxima de Holanda: la muestra gratuita de moda y arte de Patio Bullrich

Patio Bullrich presenta ADN; Arte, Diseño y Novedad, una propuesta museográfica e inmersiva de acceso libre y gratuito que abrió sus puertas el 15 de octubre en Patio Point y podrá visitarse hasta el 22 de octubre. La iniciativa invita a descubrir la moda de la mano de la historia del emblemático edificio en el centro de Recoleta, en la capital argentina.

Intervención en vivo ADN Patio Bullrich

LA MUESTRA ADN

Bajo la premisa de “volver al germen y al origen”, la muestra reúne piezas de diseño de autor, marcas emblemáticas e hitos de la historia argentina en un recorrido que reivindica el valor artístico de la moda. El proyecto propone una reflexión sobre la creatividad, la identidad y la evolución del universo fashion.

Piezas icónicas que llevaron desde Eva Perón hasta Máxima de Holanda en el Patio Bullrich

TALENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

La exhibición destaca por generar un diálogo singular entre firmas internacionales de referencia y talentos independientes, creando un espacio de encuentro entre distintas visiones del diseño contemporáneo. Esta convivencia enriquece el recorrido y pone en valor la diversidad creativa de la escena local e internacional.

Además, ADN PATIO celebra el legado arquitectónico y cultural del edificio que hoy alberga Patio Bullrich. Mediante una galería fotográfica impresa sobre tela, el público puede recorrer la historia del espacio, desde sus orígenes como casa de subastas Adolfo Bullrich & Cía. en 1921 hasta su transformación en el primer centro comercial de la ciudad en 1988, convirtiendo la visita en una auténtica inmersión entre moda, arte y patrimonio.

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