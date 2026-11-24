Mafalda nació en 1964 de la mano de Joaquín Salvador Lavado, Quino, y rápidamente se convirtió en mucho más que un personaje de historieta. Sus preguntas sobre la paz, las desigualdades, la política, el lugar de las mujeres y las contradicciones de la sociedad atravesaron generaciones y fronteras. Más de seis décadas después, su mirada crítica y su humor siguen siendo tan necesarios como actuales.

Ese universo ahora puede recorrerse desde adentro gracias a Mafalda Inmersiva, una muestra que abrió sus puertas el 1° de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. La propuesta ocupa 1.300 metros cuadrados y reúne 14 salas, incluida una experiencia opcional de realidad virtual, que combinan escenografías, proyecciones, animaciones y tecnología interactiva.

Los visitantes pueden entrar en la habitación de Mafalda, conocer el almacén de Manolito y descubrir distintos espacios inspirados en las historietas de Quino.

Detrás de esta producción se encuentra Damián Kirzner, especialista en narrativas inmersivas y transmedia, quien lideró durante tres años un equipo de más de 300 profesionales de distintas disciplinas. La muestra, que acaba de ser declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña, fue concebida con una premisa fundamental: utilizar las nuevas tecnologías sin modificar la esencia de la obra original.

-Mafalda es mucho más que un personaje de historieta: representa una manera de mirar y cuestionar el mundo. ¿Qué significa para vos Mafalda y qué te llevó a querer transformar su universo en una experiencia inmersiva?

-Para mí, Mafalda es una genialidad de Quino. Una creación absolutamente atemporal, que conserva una vigencia extraordinaria. Mafalda es parte de mi infancia, de mis primeras lecturas y de mi manera de entender el mundo. La adoro, y creo que representa mucho más que un personaje: es una forma de pensar, de cuestionar y de mirar la realidad.

Siempre me pareció fundamental que las nuevas generaciones pudieran conectar con ese universo. Muchos chicos hoy no conocen a Mafalda o no tienen el mismo vínculo con la historieta que tuvimos nosotros. Y ahí apareció el desafío: cómo acercarles una obra tan extraordinaria utilizando los lenguajes y las herramientas de su tiempo.

La idea fue sacar a Mafalda del papel y llevarla a una experiencia que involucrara todos los sentidos, utilizando la tecnología para generar una nueva forma de encuentro con su universo, pero con una premisa irrenunciable: preservar siempre la esencia de Quino. No se trataba de reinventar a Mafalda, sino de encontrar una nueva manera de acercarse a ella.

-Mafalda nació en los años 60, en una sociedad muy diferente de la actual. Sin embargo, muchas de sus preguntas siguen teniendo una vigencia sorprendente. ¿Qué creés que nos dice Mafalda sobre la sociedad de 2026?

-Creo que Mafalda nos recuerda, sobre todo, cuánto nos queda todavía por hacer como sociedad.

Es sorprendente comprobar que muchas de las preguntas que planteaba en los años 60 siguen sin encontrar respuestas. Cambiaron las épocas, las tecnologías y las formas de relacionarnos, pero buena parte de los conflictos que preocupaban a Quino siguen presentes.

Y eso nos obliga a reflexionar. Porque si después de tantos años seguimos enfrentándonos a las mismas problemáticas, significa que todavía tenemos mucho trabajo por delante.

Mafalda conserva esa capacidad extraordinaria de incomodarnos desde el humor, de hacernos preguntas aparentemente simples que encierran cuestiones muy profundas. Y creo que esa es una de las grandes razones de su vigencia: sigue interpelándonos, sigue haciéndonos pensar y sigue recordándonos que podemos construir un mundo mejor.

-El universo de Quino también está atravesado por preocupaciones sobre la paz, las desigualdades sociales, la política y los derechos humanos. ¿Cuáles de esos temas adquieren una nueva dimensión cuando se los observa desde la actualidad?

-Prácticamente todos. Los escenarios cambiaron, pero los grandes conflictos de la humanidad siguen estando ahí.

La preocupación por la paz, por ejemplo, es tan actual como lo era cuando Quino dibujaba a Mafalda. Cambiaron los países involucrados y los contextos geopolíticos, pero seguimos viviendo en un mundo atravesado por guerras y enfrentamientos.

Lo mismo ocurre con las desigualdades sociales y con el lugar de la mujer. Hemos avanzado muchísimo en determinados aspectos, pero todavía existen enormes desafíos vinculados con la igualdad de oportunidades, la violencia de género y los derechos de las mujeres.

Y lo maravilloso de Mafalda es que aborda todas esas cuestiones desde el humor y con una lucidez extraordinaria. No necesita grandes discursos para poner en evidencia nuestras contradicciones.

Creo que volver a encontrarnos hoy con esas preguntas es también una manera de tomar conciencia de todo lo que todavía necesitamos transformar.

-La experiencia inmersiva propone un acercamiento tecnológico a una obra que nació del dibujo y del papel. ¿Cómo encontraron el equilibrio entre la innovación y el respeto por la sensibilidad, el humor y la mirada crítica de Quino?

-Ese fue uno de los principios fundamentales de todo el proyecto. Desde el primer día tuvimos muy claro que la tecnología debía estar al servicio de la obra y nunca al revés.

Trabajamos durante tres años con un equipo enorme, analizando qué necesitaba contar cada sala y cuál era la mejor herramienta para hacerlo. No se trataba de incorporar tecnología porque sí, sino de utilizarla cuando realmente aportara algo a la experiencia.

Y había una condición que para nosotros era innegociable: no alterar la creación de Quino. Respetamos sus trazos, sus personajes, sus expresiones y su manera de contar. Porque estamos convencidos de que su obra no necesita ser mejorada. Cualquier intervención que modificara su esencia podía terminar dañándola.

Lo que hicimos fue utilizar herramientas que no existían cuando Quino creó a Mafalda para acercar su universo a generaciones que tienen otros hábitos de consumo y otras formas de vincularse con los contenidos.

La tecnología nos permitió ampliar las posibilidades de encuentro con esa obra, pero siempre desde el respeto absoluto por su creador.

-En una época en la que estamos acostumbrados a consumir imágenes rápidamente, ¿qué posibilidades ofrece una experiencia inmersiva para detenernos, reflexionar y conectar emocionalmente con una historia?

-Vivimos en una época de enorme saturación de pantallas. Consumimos imágenes y contenidos a una velocidad impresionante, muchas veces sin detenernos realmente en lo que estamos viendo.

Creo que las experiencias inmersivas ofrecen una posibilidad muy interesante: dejar de ser espectadores de una pantalla para convertirnos en parte de una experiencia.

En Mafalda Inmersiva buscamos justamente eso. Que el público pueda entrar físicamente en el universo de Quino, recorrerlo, descubrirlo y vincularse con él de una manera diferente.

Y no solamente desde lo visual. Nos interesaba generar una experiencia que involucrara distintos sentidos, que combinara lo tecnológico con lo físico y lo analógico. Que hubiera espacio para mirar, tocar, escuchar, sorprenderse y emocionarse.

Porque cuando uno deja de mirar algo desde afuera y empieza a vivirlo desde adentro, la conexión es distinta.

Creo que ahí está una de las grandes posibilidades de este tipo de propuestas: utilizar la tecnología para generar experiencias profundamente humanas.

-Tenés una extensa trayectoria en los medios y sos uno de los referentes de las narrativas inmersivas y transmedia en América Latina. ¿Cómo imaginás el futuro de las experiencias culturales en un mundo atravesado por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías?

-Creo que estamos viviendo una transformación extraordinaria y que todavía nos falta muchísimo por descubrir.

Van a seguir apareciendo nuevas tecnologías, nuevas herramientas y nuevas maneras de crear y contar historias. Y tenemos que estar abiertos a conocerlas, explorarlas y entender qué posibilidades nos ofrecen.

Pero para mí hay algo fundamental: la tecnología nunca debería ser un fin en sí mismo. Lo importante sigue siendo qué queremos contar, qué queremos transmitir y qué experiencia queremos generar. Después elegimos las herramientas que mejor nos permitan hacerlo.

Al mismo tiempo, creo que hay una tendencia que va a seguir creciendo con mucha fuerza: las experiencias culturales en vivo, físicas e inmersivas.

Paradójicamente, cuanto más digital se vuelve nuestra vida y más tiempo pasamos frente a las pantallas, mayor es la necesidad de vivir experiencias reales, compartidas, que nos involucren emocionalmente y nos permitan conectar con todos nuestros sentidos.

Imagino un futuro en el que las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, nos permitan ampliar todavía más esas posibilidades creativas.

El desafío será saber utilizarlas con inteligencia y sensibilidad, sin perder de vista algo esencial: detrás de cualquier gran experiencia cultural siempre tiene que haber una buena historia para contar.

at Fernando Gomez Dossena

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