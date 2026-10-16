BAFA Fashion & Arts 2026: Recoleta celebra la moda, el arte y el diseño

La moda y el arte vuelven a encontrarse en las calles de Recoleta. Este 15 de octubre, el barrio porteño es escenario de la tercera edición de BAFA Fashion & Arts, una iniciativa de Distrito BAFA que propone redescubrir una de las zonas más emblemáticas de Buenos Aires a través de su patrimonio arquitectónico, sus espacios culturales y sus propuestas de diseño.

Inspirado en distritos internacionales como el Quadrilatero della Moda de Milán y el Miami Design District, BAFA busca construir una identidad propia en la que convivan las marcas de moda, las galerías de arte, la joyería, la gastronomía y la hotelería. Una mirada sobre Recoleta que trasciende sus tradicionales circuitos comerciales para poner en valor su historia y su presente creativo.

Recoleta, una galería de arte a cielo abierto

La programación comenzó el 8 de octubre con Vidrieras de Arte, un circuito que transforma los locales del distrito en espacios de exhibición artística.

Durante ocho días, las vidrieras y los interiores de los comercios participantes incorporan obras e intervenciones que establecen un diálogo entre el arte contemporáneo y el diseño.

La propuesta cuenta con la participación de Meridiano, plataforma que reúne a 70 galerías de arte, y plantea una forma diferente de acercarse a las expresiones artísticas: fuera de los espacios tradicionales de exhibición y en contacto directo con quienes recorren el barrio.

La iniciativa también invita a observar Recoleta desde otra perspectiva, en la que la arquitectura, las vidrieras y las propuestas creativas forman parte de una misma experiencia urbana.

Tapis Rouge: la moda sale a la calle

El momento central de esta tercera edición llega el jueves 15 de octubre con Tapis Rouge, una jornada que reúne a las marcas y los espacios que integran Distrito BAFA.

Durante el día, las tradicionales alfombras rojas identifican a los locales participantes, que abren sus puertas con propuestas especialmente pensadas para la ocasión: presentaciones de colecciones, intervenciones artísticas, encuentros y brindis.

La idea es generar un recorrido que invite a descubrir nuevas propuestas y, al mismo tiempo, recuperar el vínculo entre la moda, el espacio público y la identidad cultural de Buenos Aires.

Más allá de las tendencias y las colecciones, BAFA propone pensar la moda como parte de un entramado creativo en el que también intervienen el arte, la arquitectura y el diseño.

Un cierre en la Embajada de Francia

La jornada culmina con un cóctel y desfile privado en la Embajada de Francia en Buenos Aires, que reúne a referentes del mundo de la moda, el arte, la cultura, el ámbito empresarial y el diplomático.

El encuentro refuerza la vocación internacional de BAFA y su intención de establecer conexiones entre la escena creativa local y otros circuitos de moda y diseño.

La tercera edición se desarrolla a partir de un trabajo conjunto entre Distrito BAFA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de la Embajada de Francia y el acompañamiento de Pride Developers.

Con una agenda que combina exhibiciones, experiencias y encuentros, BAFA Fashion & Arts busca consolidar a Recoleta como un distrito cultural y creativo, donde la moda no se presenta como un universo aislado, sino como una expresión más de la identidad de la ciudad.

at redacción Marie Claire

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