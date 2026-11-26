La cuenta regresiva para las fiestas ya empezó y, con ella, llegan las primeras propuestas para encontrar regalos originales y disfrutar de actividades al aire libre. En este contexto, Navidad en las Caballerizas vuelve a convertirse en uno de los encuentros tradicionales de la zona norte de Buenos Aires, con una propuesta que combina diseño, gastronomía, entretenimiento y solidaridad.

Este año, la feria celebra su 30ª edición y se realizará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en El Talar de Pacheco, partido de Tigre. Durante tres jornadas, el público podrá recorrer los espacios de más de 100 expositores y participar de distintas actividades pensadas para grandes y chicos.

Regalos de Navidad: diseño, moda y gastronomía en un mismo lugar

Una de las características de Navidad en las Caballerizas es la diversidad de propuestas que reúne en un mismo espacio. Indumentaria, objetos de decoración, juguetes, arte y diseño forman parte de una selección que invita a descubrir alternativas para los regalos de fin de año.

Además de los puestos de venta, habrá espacios gastronómicos, música en vivo y actividades infantiles, que permitirán disfrutar de una jornada diferente en familia o con amigos.

La feria también propone recuperar una dimensión más personal de las compras navideñas: elegir con tiempo, descubrir nuevos emprendimientos y encontrar objetos especiales, lejos del ritmo acelerado que suele caracterizar a diciembre.

Germán Martitegui y Maru Botana, entre los invitados especiales

La programación de esta edición incluye encuentros gastronómicos y espectáculos para todas las edades.

Uno de los momentos destacados será el sábado 28 de noviembre a las 16, cuando Germán Martitegui y Maru Botana participen de la actividad Navidad gourmet.

Ese mismo día, los más chicos podrán escribir sus cartas navideñas y recibir la visita de Papá Noel, mientras que la jornada continuará con una propuesta de cinco ritmos a cargo de Coni Friedberg.

El viernes habrá una presentación del Coro Gospel Pastoral de Música, mientras que el domingo se realizará un pesebre viviente acompañado por villancicos, además de una nueva visita de Papá Noel y espectáculos musicales para cerrar la feria.

Una Navidad con propósito solidario

Más allá de las compras y las actividades recreativas, la feria tiene un objetivo que trasciende los festejos de fin de año.

Por cuarto año consecutivo, el encuentro es organizado por la Fundación María de Guadalupe, una organización que desde 2012 trabaja para ampliar las oportunidades educativas de niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social.

La recaudación contribuirá al sostenimiento de sus proyectos educativos en Las Tunas, en Tigre, y Garín, en Escobar. Según la organización, los fondos obtenidos permiten acompañar cada año la educación de 60 de los 750 estudiantes que asisten a su colegio de Las Tunas.

La fundación cuenta con dos colegios que reciben a unos 1.200 estudiantes y desarrolla un programa de inclusión laboral dirigido a 350 jóvenes egresados.

En 2024, su escuela de Las Tunas recibió el reconocimiento a la Mejor Escuela del Mundo en la categoría Colaboración Comunitaria, otorgado por los World Best School Prizes de T4 Education.

De esta manera, Navidad en las Caballerizas propone una forma diferente de vivir las fiestas: disfrutar, compartir y transformar una compra en una oportunidad para otros.

Cuándo es Navidad en las Caballerizas 2026

La feria se realizará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, de 11 a 20, con último ingreso a las 19, en El Talar de Pacheco, Tigre.

Las entradas son válidas para las tres jornadas y hay acceso gratuito para menores de 16 años, personas con discapacidad y jubilados que presenten la documentación correspondiente.

Más información en el sitio oficial de la Fundación María de Guadalupe: www.mariaguadalupe.org.ar.

at redacción Marie Claire

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