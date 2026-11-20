El pelo tipo 2B pertenece a la clasificación creada por el estilista Andre Walker, que agrupa los tipos de pelo en cuatro grandes categorías: liso, ondulado, rizado y afro. Dentro del grupo de los ondulados, el pelo 2B se destaca por su textura mixta, que no es completamente liso ni rizado. Esto lo convierte en una opción única, pero también en un tipo de pelo que requiere cuidados específicos para mantenerse saludable y definido.

El pelo 2B se caracteriza por ondas en forma de “S” bien definidas, que suelen comenzar desde la raíz o poco más abajo. Estas ondas son más marcadas que las del tipo 2A y presentan una textura más gruesa, lo que las hace propensas al frizz y a perder definición con facilidad. Además, tiene un volumen natural que puede potenciarse con los productos y técnicas adecuadas.

TIPOS DE PELO PC Beautynana_party

Consejos para cuidar tu pelo 2B

Hidratación adecuada: Las ondas tipo 2B tienden a ser más secas que el pelo liso, por lo que es esencial hidratarlas regularmente. Los champús y acondicionadores libres de sulfatos son ideales para mantener el brillo y la elasticidad sin eliminar los aceites naturales que protegen el pelo.

Definición sin rigidez: Para resaltar las ondas, es importante usar productos como cremas para peinar o geles ligeros, que ayuden a definir sin apelmazar. Lo ideal es aplicarlos sobre el pelo húmedo, distribuyéndolos uniformemente con los dedos para lograr un acabado natural.

Control del frizz: Uno de los desafíos del pelo 2B es su susceptibilidad al frizz, especialmente en climas húmedos. Los aceites ligeros, como el de argán o jojoba, son aliados efectivos para sellar la hidratación y controlar los pelo rebeldes.

Secado adecuado: Siempre que sea posible, deja que el pelo se seque al aire para conservar sus ondas naturales. Si utilizas secador, elige un difusor a baja temperatura para evitar dañar la textura. Además, evita frotar el pelo con toallas convencionales, ya que esto puede generar frizz. Opta por una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para secarlo suavemente.

Corte ideal: Un corte en capas suaves es perfecto para distribuir el peso del pelo , permitiendo que las ondas luzcan más definidas y con mayor volumen. Este tipo de corte realza el movimiento natural del pelo 2B, haciéndolo más manejable y estilizado.

El pelo tipo 2B es extremadamente versátil y permite una amplia variedad de estilos. Puedes llevarlo suelto para lucir sus ondas naturales, optar por un semirrecogido o complementar con accesorios que resalten su textura. Productos como mousses de fijación ligera o sprays texturizantes son excelentes para potenciar su forma y añadir volumen.

Si buscas un truco sencillo para definir tus ondas, el método de scrunching, que consiste en apretar las ondas hacia arriba con las manos, es una técnica efectiva para añadir volumen y definición.

En conclusión, el pelo tipo 2B es una joya por su textura única y versatilidad. Con los cuidados adecuados, que incluyen hidratación, productos ligeros y técnicas de peinado específicas, puedes resaltar al máximo su belleza natural. ¡Aprovecha todas las posibilidades que este tipo de pelo tiene para ofrecer y luce unas ondas espectaculares!

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora