El bob es muy favorecedor en cualquier tipo de rostro o etapa de la vida, al ser un corte muy fácil de mantener, sin mencionar que una vez acudas a este corte, en unos meses pasa a ser un long bob, es decir, se tiene un crecimiento muy agradable y en todas las fases es bonito, y lo mejor de todo muy fácil de peinar en casa, por el largo.

CORTE BOB

Los cortes de bob más populares son:

Bob con capas: sientan ideal en pelo fino porque además de ser un corte que es tendencia, favorece muchísimo, no te lo tocas demasiado y las capas aportar movimiento y volumen.

sientan ideal en pelo fino porque además de ser un corte que es tendencia, favorece muchísimo, no te lo tocas demasiado y las capas aportar movimiento y volumen. Bob recto con ondas: es muy favorecedor porque estiliza muchísimo. Los estilistas recomiendan en melenas que han ido perdiendo volumen con el paso de los años. Eso sí, solo es pacto para las que sean capaces de hacerse las ondas por sí mismas, si no quieren venir a la peluquería cada 2 días.

LONG BOB DE SELENA GÓMEZ

Bob asimétrico: Muy visto en las celebrities como en Victoria Beckham. Este look se caracteriza porque deja ver el cuello y sienta a las mujeres de todas las edades.

Muy visto en las celebrities como en Victoria Beckham. Este look se caracteriza porque deja ver el cuello y sienta a las mujeres de todas las edades. Bob ligeramente inclinado: es una combinación de un bob recto e inclinado. Es un corte que porta mucho estilo y define el resto. Combinamos le recto de una melena midi con una ligera inclinación de un corte bob

CORTE BOB DE GIGI HADID

Sharp Bob: Estuvo de moda en 2025 y aún se mantiene en el 2026 porque es muy cómodo y tienen un poder rejuvenecedor bastante potente. Este corte recto con la raya en medio lo convierte en un auténtico look anti edad.

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