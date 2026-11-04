Flequillo coreano: el corte effortless que vas a querer lucir en primavera y verano

Hace un tiempo que el universo beauty se obsesionó con las rutinas de belleza de las coreanas y su estética. Sus maquillajes sutiles, pieles de porcelana y la búsqueda del glow de los asiáticos se convirtieron en tendencia en la región. A esto se le suma el Korean Bang (flequillo coreano), que llega a convertirse en un corte effortless y super favorecedor.

El Korean Bang es un tipo de flequillo que recuerda al tradicional cortina, pero con la particularidad de no contar con tanto volumen de pelo. Además, se trata de un diseño semicircular, por lo que es más largo en los laterales y más corto en el centro.

El korean bang es un corte sencillo y effortless

CORTE REJUVENECEDOR

Los especialistas destacan que se trata de un flequillo que genera un efecto rejuvenecedor y suaviza las facciones, afinando el rostro. Es ideal para quienes quieren aplicar un cambio de look pero no se animan a algo tan dramático.

FLEQUILLO DE BAJO MANTENIMIENTO

Este diseño de flequillo se adapta a diferentes cortes y largos, sumado a que no requiere un mantenimiento constante ya que su movimiento no deja tan evidencia e el crecimiento del pelo.

El flequillo coreano es tendencia en redes

Si bien no requiere un mantenimiento excesivo, para lograr el efecto deseado es necesario que lo modeles después de bañarte o antes de salir de tu casa. El pelo debe estar húmedo y vas a requerir ruleros grandes o un cepillo redondo, para secarlo en sentido contrario a fin de lograr el movimiento necesario y separar los mechones de pelo. Si querés mantenerlo en su lugar durante más tiempo, aplicale una capa de fijador y listo.

Es un flequillo de bajo mantenimiento y muy favorecedor

El flequillo coreano es un corte sencillo de lograr desde casa y en redes sociales como TikTok o Instagram existe una gran cantidad de video tutoriales con el paso a paso para conseguirlo. Pero si no te animás, siempre es una buena opción acudir a tu estlista de confianza con una imagen de inspiración para que el resultado sea lo más profesional posible.

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