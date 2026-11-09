Corte Pixie: por qué es ideal para los cambios de estación

El corte de pelo pixie es un estilo que persiste a lo largo de las décadas y modas de belleza cambiantes porque en la actualidad, sigue siendo una elección audaz y elegante.

Este corte de pelo, fue un corte muy popular en los años sesenta, un look de pelo corto y moderno que se caracteriza por su longitud corta en la parte trasera y en os lados y ligeramente más larga en la parte superior. Hay gran variedad de cortes pixiers con las que podes jugar a la hora de personalizar el estilo según tu personalidad. Y aunque sienta bien a cualquier tipo de rostro, te compartimos las claves a tener en cuenta para elegir el tuyo.

El corte Pixie

Los expertos aseguran que hay que estar segura al momento de realizarse el corte, más que nada si tenes una melena larga y queres llevar este look. Para ello, sugieren comprobar primeramente si vas a estar comoda y para ello peinarse con el pelo muy pegado, una cola baja o poner gel con un moñoo bajo. La idea de probar esto es que puedas simular un estilo corto.

Cosas que debes saber antes de hacerte un corte pixie

Como comentamos, es un cambio de look radical. Así como un bob es drástico, el pixie puede cambiar tu aspecto por completo. Así que ten en cuenta estos puntos antes de hacerlo:

Antes de hacerlo, tene en cuenta que hay varios tipos de corte pixie, así que investiga y elije el que mejor vaya con tu personalidad Tenes que saber que es un corte que lleva bastante mantenimiento, porque el cabello suele crecer rápido, por lo cual el mantenimiento es frecuente Es importante saber peinarlo para que luzca perfecto, preguntale a tu estilista de que manera hacerlo

Consulta a tu estilista sobre el tipo de pixie que mejor le quede a tu rostro, ya que va a ayudarte a que la decisión correcta resalte los rasgos correctos.

¿A qué tipo de rostro favorece este corte?

Los pixies son versátiles, son favorecedores a la hora de realzar o suavizar ciertos rasgos faciales. Se puede jugar con las capas y el flequillo. Generalmente es un corte que estiliza el cuello y despeja el rostro.

El corte de pelo pixie es muy camaleónico, ya que puede adaptarse a casi todas las facciones, aunque sentará mejor a mujeres de rostros armónicos y con cuello largo. También puede ser una excelente opción para aquellas de baja estatura. Si tienes el rostro redondo, pide un poco de volumen en la parte posterior y verás qué bien te sienta.

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