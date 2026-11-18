Sabemos que hace un par de años las uñas son la prioridad de belleza de muchas mujeres porque se ven con estilo total, y no pueden asistir a un evento sin tener las uñas hechas ya que las uñas son las encargadas de completar el look.

Por lo que te traemos una lista de los tonos más trendy del momento para que luzcas muy elegante ya sea cuando estés saludando a todo el mundo, cuando te sientes en la mesa a cenar o simplemente cuando estés tomando una copa con tus amistades.

LAS UÑAS FAVORITAS DE LA TEMPORADA

Rich girl: Son un tipo de uñas minimalista que se parece mucho al tono de la piel, muy parecidas a las “desnudas”.

Nude: Son un tono más parecido a la leche a la crema o a un rosita muy sutil. También se pueden hacer en degradé.

Reflectante: Inspiradas en los 90, es un tono cromado con un barniz reflectante o perlado.

Desnudas: Son las que más se ven en las pasarelas, combinan con cualquier look, son unas uñas naturales sin recubrimiento, que tienen una manicura perfectamente realizada y una capa de brillo.

Tonos de moda: Podés usar los tonos que están en tendencia esta temporada, además les podés dar un plus para los eventos si usas tonos pasteles, como por ejemplo un azul pastel.

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