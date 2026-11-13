Uñas acolchonadas: la última tendencia del verano 2027

La rubber nails en español se traducen a uñas de goma, su efecto brillante y acolchonado da un resultado de cuidado instantáneo, además de su gran virtud, la larga duración.

Las rubber nails son ideales para quienes tienen irregularidades en las uñas, ya sea por genética o algún problema de salud en las uñas.

EFECTO DE LAS RUBBER NAILS

Rubber nails

El efecto de goma crea una película gruesa y acolchada que corrige cualquier tipo de irregularidad en las uñas y crea un efecto de lipgloss o brillo de labial.

TENDENCIAS DE NAIL ART

Esta tendencia de manicura es similar a las lipgloss nails, solo que la base principal es un tratamiento elaborado a base de goma que además de brindar el mismo brillo unifica o moldea las uñas a gusto.

Rubber nails tendencia

IDEAL PARA UÑAS IRREGULARES

Una de las mayores ventajas de esta base tratamiento de goma, es que ayuda a la salud de la cutícula, debe ser realizado por profesionales, ya que requiere un secado especial.

Tendencia de uñas

Junto con cualquier tipo de manicura se puede complementar esta propuesta de belleza, ya sea con el clásico french, las lipgloss, o incluso naked nails.

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