Uñas cortas verano 2027: los 7 colores y diseños que serán tendencia

Durante años, las uñas largas y los diseños elaborados dominaron buena parte de las tendencias de belleza. Sin embargo, las manicuras cortas recuperaron protagonismo gracias a una estética que combina comodidad, naturalidad y nuevas posibilidades creativas.

Los acabados brillantes, los esmaltes translúcidos y los diseños minimalistas permiten transformar las uñas cortas sin necesidad de recurrir a extensiones o aplicaciones demasiado elaboradas.

Para el verano 2027, las tendencias que vienen desarrollándose en los salones y las redes sociales anticipan una continuidad de esta búsqueda: manicuras fáciles de llevar, colores frescos y pequeños detalles que aportan personalidad.

La clave está en elegir tonos y acabados que acompañen la forma natural de la uña, desde los diseños cuadrados con bordes suavizados hasta los ovalados cortos.

Estas son siete propuestas para tener en cuenta durante la próxima temporada.

1. Uñas milky: el blanco translúcido que nunca pierde vigencia

Las uñas milky se caracterizan por su acabado lechoso, una cobertura suave que deja entrever ligeramente la superficie natural.

El blanco leche continúa siendo una de las alternativas más elegantes para quienes prefieren manicuras discretas.

A diferencia del blanco opaco, este efecto aporta luminosidad y una terminación delicada.

En uñas cortas funciona especialmente bien con formas cuadradas de bordes redondeados u ovaladas.

Cómo llevarlas: con una o dos capas de esmalte blanco translúcido y una terminación brillante que acentúe el efecto natural.

2. Uñas jelly: el efecto translúcido que aporta color

Las llamadas jelly nails recuperan el aspecto de los esmaltes transparentes y ligeramente coloreados.

Su principal característica es un acabado brillante y translúcido que recuerda la textura visual de una gelatina.

Los tonos rosa, cereza, coral y durazno permiten incorporar color sin lograr una cobertura completamente opaca.

En uñas cortas, este tipo de esmalte aporta profundidad y puede aplicarse en diferentes intensidades según la cantidad de capas.

Cómo llevarlas: con tonos frutales y una terminación de alto brillo que destaque el efecto translúcido.

3. Uñas perladas: brillo delicado para el verano

Los acabados perlados continúan entre las propuestas más interesantes para renovar manicuras clásicas.

A diferencia de los esmaltes metalizados intensos, el efecto perlado refleja la luz de manera suave y puede aplicarse sobre bases blancas, rosadas o nude.

En uñas cortas, permite agregar luminosidad sin necesidad de diseños complejos.

Las versiones de rosa empolvado, champán y blanco nacarado funcionan tanto para el día como para ocasiones especiales.

Cómo llevarlas: sobre una base neutra, con una capa fina de pigmento perlado o esmalte de reflejos sutiles.

4. Uñas rosa natural: la manicura minimalista que combina con todo

Las manicuras que imitan el tono natural de las uñas siguen siendo una de las opciones más versátiles.

Los esmaltes rosa translúcido, beige rosado y nude permiten conseguir un aspecto cuidado que destaca la superficie natural de la uña.

La tendencia también se relaciona con una mayor atención al mantenimiento y al aspecto saludable de las manos.

Para conseguir un resultado prolijo, conviene trabajar sobre uñas de largo uniforme y aplicar capas finas de esmalte.

Cómo llevarlas: con tonos cercanos al color natural de la uña y una terminación brillante.

5. Uñas micro french: la manicura francesa se reinventa

La manicura francesa vuelve a aparecer con versiones cada vez más delicadas.

La micro french reemplaza la clásica línea blanca por un trazo extremadamente fino, que puede realizarse en blanco, negro o colores intensos.

Este diseño funciona especialmente bien en uñas cortas porque permite destacar el borde sin necesitar una gran superficie.

Para una versión más actual, se pueden incorporar puntas rojas, celestes, verdes o plateadas sobre una base transparente.

Cómo llevarlas: con una base nude y una línea fina en el borde libre, respetando la forma natural de cada uña.

6. Uñas color durazno y coral: los tonos cálidos del verano

Los colores inspirados en las frutas y los tonos cálidos aparecen como una alternativa a las manicuras neutras.

El durazno, el coral suave y los rosados cálidos aportan luminosidad y permiten incorporar color de manera discreta.

En uñas cortas pueden utilizarse con cobertura opaca o en versiones translúcidas.

También funcionan en diseños degradados, en los que el color se concentra en una zona y se difumina hacia el resto de la uña.

Cómo llevarlas: con acabados brillantes y tonos que se adapten a la intensidad de color que se prefiera.

7. Uñas azul claro y verde agua: una paleta inspirada en el verano

Los tonos acuáticos ofrecen una alternativa para quienes buscan salir de los clásicos rosas y nude.

El azul translúcido, el verde agua y los tonos inspirados en el vidrio marino aportan una estética fresca.

Estos colores pueden utilizarse en versiones suaves, lechosas o con pequeños reflejos brillantes, evitando que el diseño resulte demasiado recargado.

En uñas cortas, una cobertura uniforme permite destacar el color, mientras que los acabados jelly generan un efecto más liviano.

Cómo llevarlas: con tonos pastel o translúcidos y una capa de brillo que realce la profundidad del esmalte.

Qué forma de uñas cortas será tendencia en 2027

Además del color, la forma es fundamental para conseguir una manicura equilibrada.

Las uñas cuadradas con bordes suavizados, conocidas como squoval, y las ovaladas cortas son dos de las opciones más versátiles.

Ambas permiten mantener un largo práctico y funcionan con esmaltes neutros, colores intensos y diseños minimalistas.

La elección depende de la forma natural de la uña y de las preferencias personales. No existe una única silueta que resulte adecuada para todas las manos.

Para mantenerlas prolijas, es recomendable limarlas con suavidad, hidratar las cutículas y evitar retirar piel sana de manera agresiva.

En el verano 2027, las uñas cortas confirman que una manicura puede tener personalidad sin depender del largo ni de diseños excesivamente elaborados. La combinación de color, brillo y pequeños detalles alcanza para renovar una de las expresiones más personales de la belleza.

at redacción Marie Claire

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