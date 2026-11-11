Tendencias de uñas: las manicuras más simples y elegantes del verano 2026

El manicure más elegante y atemporal es sin duda alguna el francés, en color rosa suave y línea delgada blanca, este estilo clásico va bien tanto con las uñas cortas como largas, pero cuidadas.

A los miembros de la realeza les prohíben por protocolo usar esmaltes coloridos o diseños de uñas llamativos, aunque hoy en día a las jóvenes royal les permiten más libertades que antes, el manicure más simple es el favorito.

Tendencias belleza 2026

ROSA PASTEL

El color rosa pastel es uno de los más clásicos y atemporales, además es un tono que le da aspecto de naturalidad.

BRILLO NATURAL O ARTIFICIAL

BRILLO NATURAL O ARTIFICIAL

Hoy en día existe una lima ultra suave que limpia la primera capa de la uña y le da un brillo natural, también puede lograrse con ayuda de un esmalte transparente.

BLANCO

El color blanco es otro tono elegante para las uñas, sin embargo hay que tener cuidado con el tono, entre más crema o crudo será mejor y entre más puro perderá formalidad.

ESMALTE BLANCO TRASLÚCIDO

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