Wednesday 4 de November de 2026
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BELLEZA | Hoy 10:12

Denim nailart: la manicura furor de la primavera y verano

Las uñas azules llegaron desde el 2025, y este 2026 llegan reversionadas y el efecto denim es uno de los favoritos de la estación floral.

punto azul

Las uñas azules son parte de las tendencias de belleza, su primera versión fue azul profundo, y con la llegada del verano a Europa y Estados Unidos, las redes sociales se llenan de tendencias más claras y con ellas el blue denim.

El género de los jeans tiene un azul característico con tonalidades blancas como resultado de la mezcla de hilos de algodón, y algunos más índigo por la coloración.

CÓMO SON LAS DENIM NAILS

Denim nails
Uñas Denim PC: Ps

Al igual que el denim la gama de azules de las uñas va desde los tonos más oscuros, hasta algunos claros pasteles o con betas blancas.

FRENCH DENIM

Denim nails
UÑAS DENIM IDEAS PC Seven

Para quienes no se arriesgan a uñas 100% azules, los detalles sutiles como la línea francesa o nail art en algunas de las uñas es la mejor opción.

ÍNDIGO

Tendencia de uñas
UÑAS AZULES

Por supuesto para las amantes de los colores vibrantes, el índigo también hace parte de las denim nails.

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