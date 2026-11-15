Red Nail Theory: el truco de atracción con manicura color rojo

El rojo es el tono tendencia de la temporada y se lo puede ver en una gran variedad de prendas y accesorios, pero aplicado a la manicura tiene una connotación diferente. Se trata de la red nail theory (teoría de las uñas rojas), que lo relaciona con cualidades mágicas de atracción.

La teoría que se volvió viral en redes hace algunos años continúa siendo probada por usuarias, asegura que quienes usan este tono en sus uñas generarán un poder de atracción en otras personas, especialmente del sexo masculino.

La red nail theory surgió en TikTok

El hashtag #rednailtheory ya cuenta con más de 200 millones de visualizaciones en la red social de videos. La primera en hablar de este tema fue la experta en relaciones públicas y creadora de contenido Robyn Delmonte.

La tiktoker explicaba que había notado que cada vez que llevaba las uñas rojas, los hombres que se cruzaban con ella le hacían un comentario al respecto. Al parecer, esto sucedía tanto en persona como en videollamadas.

Robyn aseguraba haber encontrado una explicación al efecto de atracción de la red nail theory. Ella consideró que es probable que los hombres criados durante los años 90, cuando este color de manicura fue tendencia, lo relacionaran a sus madres, quienes lucían ese color de esmalte. Por lo que esa manicura los hacía sentir más respeto por la mujer que estaba frente a ellos.

Al parecer, los hombres se sienten atraídos por este tono de esmalte

Desde la publicación y viralización de ese primer video, miles de mujeres (y algunos hombres) en la red social decidieron probar empíricamente esta teoría, probándolo en sus citas románticas. Mucho aseguraron que la teoría parecería ser cierta, mientras que otros la refutaron.

Algunos usuarios en las redes consideran que lucir este color les aporta mayor confianza y que es probable que ese sea el motivo por el que otras personas noten sus uñas y se vean atraídos a comentar sobre este cambio.

Algunos usuarios aseguran que el rojo aporta confianza

Será cuestión de probar con un esmaltado en color rojo y poner a prueba la red nail theory y si no funciona por lo menos vas a lucir durante un tiempo el color más trendy.

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