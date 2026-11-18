Hay aromas que nos transportan a un lugar, a una persona o a un momento que creíamos olvidado. Para Amandine Clerc-Marie, la perfumería tiene mucho de esa capacidad de despertar emociones, pero también de arquitectura, intuición y paciencia. La creadora francesa, que creció cerca del universo de las fragancias gracias al trabajo de su madre, entiende cada composición como una construcción en la que ningún ingrediente está librado al azar.

Su más reciente creación, Burberry Goddess AmberVanilla Eau de Parfum Intense, explora una faceta menos evidente de uno de los ingredientes más reconocibles de la perfumería: la vainilla. Esta vez, su dulzura habitual adquiere una dimensión tostada, cálida y envolvente, acompañada por la luminosidad de la lavanda y la profundidad de un acorde ambarado amaderado.

Herencia familiar, Amandine nació en el seno de una familia de perfumistas.

Perteneciente a la familia gourmand aromática ambarada, la fragancia reúne cuatro expresiones de vainilla —infusión, caviar, absoluto y vainilla tostada— y propone una interpretación más intensa y textural de la colección Goddess. Su frasco, de tonalidades ámbar que evocan la luz del atardecer, acompaña esa búsqueda sensorial.

Pero detrás de cada perfume hay una historia que comienza mucho antes de llegar al frasco.

—Sos una persona muy visual. Cuando empezás a crear una fragancia, ¿imaginás una persona, un objeto o un lugar?

-Suelo comenzar con las materias primas y el deseo de expresar un mensaje olfativo fuerte. Para Burberry Goddess Amber Vanilla imaginé un paisaje cálido y luminoso al atardecer, ese momento en el que la luz se suaviza y todo parece más profundo y sensual. Quería transmitir la idea de una mujer moderna, segura de su fortaleza, pero al mismo tiempo cálida y cercana. La vainilla, la lavanda y el ámbar me permitieron expresar ese equilibrio.

-¿Cómo es tu proceso creativo?

-Empiezo con una o dos materias primas para desarrollar un acorde que sea lo suficientemente sólido como para trabajarlo durante meses. Es mi estrella polar, la firma de la fragancia. En este caso, el desafío consistía en llevar la vainilla hacia un territorio nuevo, explorando facetas más ricas y texturadas. Una vez definido ese núcleo, desarrollo distintas variaciones hasta perfeccionar la fórmula final.

-¿Qué te inspiró a explorar una nueva interpretación de la vainilla?

-La idea de transformación. La vainilla es uno de los ingredientes más queridos de la perfumería, pero quería reinterpretarla de una manera más sofisticada e inesperada. La posibilidad de trabajar con una nota de vainilla tostada fue fundamental: permitió transformar su dulzura natural en algo más complejo, casi almibarado y envolvente. Buscaba esa calidez reconfortante que recuerda a la luz dorada de un atardecer.

“Estamos viendo una evolución importante de las fragancias gourmand hacia interpretaciones más sofisticadas y con mayor textura. La vainilla sigue siendo una de las notas más buscadas”.

-¿Qué relación encontrás entre la perfumería y otras disciplinas artísticas?

-Para mí, crear fragancias es parecido a esculpir. Moldeamos lo invisible, trabajamos con volúmenes de determinados aromas y ajustamos el comportamiento de cada nota. Si no hubiera sido perfumista, me habría encantado ser arquitecta. Considero que los perfumes también se construyen, con cimientos sólidos que sostienen toda una estructura. Se trata de construir para generar emociones.

-¿Cuántas combinaciones fueron necesarias para llegar a la fórmula definitiva?

-Probamos alrededor de 300 combinaciones diferentes. Incluso los detalles más pequeños son importantes para conseguir la fórmula perfecta. Se necesita mucha paciencia.

-¿Cuál es tu primer recuerdo olfativo?

-Mis recuerdos más antiguos son de la casa de mi abuelo en Normandía, donde podía pasear libremente y descubrir la naturaleza. Todavía puedo cerrar los ojos y recordar el olor intenso del pasto y de las hojas arrugadas alrededor del estanque del jardín, con ese aire húmedo, fresco y verde. También recuerdo las manzanas maduras con las que mi abuelo preparaba su propia sidra. Es un aroma y un sabor que todavía adoro.

-¿Qué perfume marcó tu adolescencia?

-Angel, de Thierry Mugler, era mi perfume característico cuando era adolescente. Todavía lo admiro muchísimo y lo considero uno de los más influyentes de mi generación. Su carácter gourmand representó una gran innovación. Era audaz, provocador y se dejaba descubrir poco a poco. Un perfume verdaderamente mítico.

-¿Qué tendencias ves actualmente en la perfumería?

-Estamos viendo una evolución importante de las fragancias gourmand hacia interpretaciones más sofisticadas y con mayor textura. La vainilla sigue siendo una de las notas más buscadas, pero ahora se explora de maneras menos evidentemente dulces y mucho más complejas. También existe un creciente interés por los perfumes cálidos, reconfortantes y envolventes, junto con una mayor conciencia sobre el origen de los ingredientes y la sustentabilidad.

-¿Qué te gustaría que sintiera una mujer al usar tu nueva creación?

-Me gustaría que se sintiera segura, radiante y envuelta en calidez, como si llevara consigo un resplandor dorado durante todo el día.

at Clara Ballester

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