Maia Rohrer: el poder del maquillaje como expresión de identidad y resistencia

Una boca intensa puede cambiar la expresión de un rostro. Un delineado que desborda el párpado puede desafiar una idea de belleza. En esas elecciones, que a veces parecen responder únicamente al gusto o a una tendencia, Maia Rohrer encuentra una posibilidad de decir algo sobre quiénes somos y cómo queremos habitar el mundo.

Para la maquilladora y peinadora, cuya trayectoria atraviesa producciones de moda, trabajos con figuras del espectáculo y proyectos de imagen, la técnica también permite explorar las posibilidades expresivas de la apariencia.

“Para mí puede ser profundamente político. No político en un sentido partidario, sino como una forma de expresión, de identidad y también de transformación”, sostiene sobre el maquillaje.

Su mirada abre una conversación que excede el resultado frente al espejo o a una cámara: qué sucede cuando una persona utiliza su imagen para hacerse visible, cuestionar una expectativa o ensayar una versión de sí misma.

En un terreno atravesado por modelos de belleza y formas de aprobación, elegir cómo mostrarse puede adquirir un sentido propio. Rohrer se interesa por esa libertad y por las herramientas que su oficio ofrece para ejercerla.

El maquillaje como lenguaje de identidad y expresión

El recorrido de Maia Rohrer reúne maquillaje y peinado para editoriales, catálogos de marcas y proyectos vinculados con la música y el espectáculo. Son espacios donde cada imagen surge del diálogo entre distintas disciplinas: la fotografía propone una mirada, el vestuario aporta una silueta y el trabajo sobre el rostro y el pelo termina de construir una expresión.

Esa doble práctica le permite pensar el look como un conjunto. Una piel luminosa, un labio definido o una mirada acentuada adquieren otro carácter según el volumen, la textura y el movimiento del peinado.

El detalle importa por lo que produce en relación con el resto: puede acompañar una propuesta, darle intensidad o introducir un contraste.

Su experiencia también incluye la divulgación de técnicas de maquillaje y pelo en medios. Compartir cómo se realiza un delineado, cómo se combinan las sombras o cómo se construye un peinado permite acercarse a una dimensión del oficio que suele quedar fuera de la fotografía terminada.

Detrás de cada imagen hay decisiones, herramientas y un trabajo que sostiene el resultado.

De la cultura drag al punk: cuando la belleza desafía las reglas

Cuando reflexiona sobre la dimensión política del maquillaje, Rohrer encuentra una referencia en la cultura drag. Le interesa su capacidad de transformar el rostro, cuestionar los códigos de género y construir visibilidad. La exageración, el color y las formas permiten explorar otras maneras de presentarse ante los demás.

“Una boca fuerte, un delineado que ocupa toda la cara, colores intensos, formas que no buscan necesariamente ‘embellecer’ sino decir algo. Todo eso puede ser un acto político”, explica.

En esa mirada, la belleza deja espacio para aquello que incomoda, sorprende o se aparta de lo esperado. El maquillaje puede acompañar una identidad, volverla más visible o convertirse en un territorio de experimentación.

No hay una única intensidad ni un único resultado que defina esa búsqueda: el sentido está en lo que cada persona desea expresar.

El punk aparece como otra referencia en su reflexión. Rohrer recupera la manera en que esa cultura hizo de la ropa, el pelo y el maquillaje herramientas para desafiar convenciones.

La imagen podía intervenir en una conversación social antes de que alguien pronunciara una palabra.

“Para mí ahí también hay algo muy poderoso: usar la imagen para decir algo sin necesidad de explicarlo”.

Del maquillaje a la calle: la imagen como intervención en el espacio público

Esa inquietud por la expresión también tomó forma en una iniciativa personal: imprimir afiches y pegarlos en la calle. El impulso, cuenta, fue darle a su campaña una presencia física y una posibilidad de encuentro por fuera de las pantallas.

“Fue decir: no quiero que esto exista solamente dentro de un algoritmo o dure unos segundos en una pantalla. Quiero que ocupe un espacio real, que aparezca en la ciudad, que alguien se lo encuentre”.

Llevar una imagen al espacio público cambia la manera de encontrarse con ella. Puede cruzarse en un recorrido cotidiano, llamar la atención de alguien que no conocía su trabajo o permanecer como parte del paisaje urbano.

En ese gesto hay una voluntad de hacerse presente y de abrir la propuesta a otras miradas.

Rohrer lo describe como “un pequeño acto político”. La decisión conecta con su forma de entender el maquillaje: una práctica capaz de generar imágenes, pero también de dar lugar a una voz propia.

La técnica y la intención se encuentran allí donde una elección estética adquiere un significado para quien la lleva.

La belleza como una forma de libertad

“Creo que el maquillaje puede ser belleza, juego y transformación, pero también puede ser identidad, resistencia y una manera de tomar posición. Y cuando logra eso, para mí se vuelve político”.

En esa convicción se reconoce su mirada sobre el oficio: cada rostro ofrece la posibilidad de construir una expresión y de decidir, con libertad, qué se quiere mostrar al mundo.

Galería de imágenes

Accedé a los beneficios para suscriptores Contenidos exclusivos

Sorteos

Descuentos en publicaciones

Participación en los eventos organizados por Editorial Perfil. Suscribite ahora