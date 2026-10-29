Cat eye: conocé el delineado perfecto para párpados caídos

El maquillaje es una de las herramientas poderosas que nos permite resaltar nuestras características y la belleza natural. Una de las preocupaciones comunes al maquillarse es cómo abordar diferentes formas de ojos, especialmente los párpados caídos.

Maquillar estos ojos requiere de una técnica diferente con la que sacarles partido o se corre el peligro de que parezcan tristes, apagados y más pequeños.

Afortunadamente, existe una técnica de delineado que puede marcar la diferencia: el delineado horizontal o cat eyes.

Los párpados caídos, caracterizados por una piel que se acumula en el pliegue del ojo, pueden presentar un desafío a la hora de aplicar el maquillaje, pero el delineado horizontal es un truco efectivo para lograr una apariencia despierta y fresca. Esta técnica no solo permite realzar los ojos, sino que también crea una ilusión visual de ojos más grandes y levantados.

Podemos decir que es un básico del maquillaje porque embellece la mirada un montón, es uno de los maquillajes favoritos de Angelina Jolie.

Este delineado, a diferencia de otros delineados no se ha buscado realzar la mirada hacia la ceja sino hacia las sienes, que es justo el mejor truco para rasgar una mirada con el párpado caído y que deben de tener en cuenta quienes buscan un efecto rejuvenecedor.

Este delineado se conoce como delineado horizontal y no tiene nada que envidiar al foxy eyes. En este caso la línea se realiza siguiendo la línea natural de las pestañas superiores y para crear el pico se apoya en las inferiores. De esta manera el párpado no interfiere a la hora de hacer el delineado y a la vez se logra un efecto rasgado y de mirada jovial.

Para hacer el delineado :

¿El truco? Pintar con el ojo abierto. Así podrás asegurarte de que la línea irá hacia arriba y no hacia abajo.

Delinear la línea de agua por fuera, a ras de las pestañas. Sólo la línea de pestaña y no más allá. Para hacer el rabillo del delineado, con el ojo abierto (y esto es imprescindible para que te quede bien), dibuja la línea hasta donde quieres que llegue. Al cerrar el ojo, verás que hay un salto y la línea queda discontinua. Vuelve a abrir el ojo y termina de dibujar el rabillo. Une el rabillo que acabas de dibujar con la línea de las pestañas y rellena todo con el lápiz o delineador.

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