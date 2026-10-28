5 ideas de make up para Halloween 2026

El maquillaje sigue siendo un aliado a la hora de querer armar un disfraz minimalista o casero, sin tener que recurrir al vestuario. Con la llegada de Halloween te compartimos cinco ideas sencillas que se pueden realizar en casa.

GATO SOLO CON DELINEADOR

Este es una de las ideas más sencillas de maquillaje para Halloween, solo con un delineador ya sea líquido o en lápiz, se logrará un resultado en cuestión de minutos. Ponerle color rosa a los ojos y boca puede ayudar a levantar el look.

5 ideas de makeup para Halloween

EL JOCKER

Para lograr este makeup se necesitan tres elementos, un delineador negro, un labial mate color vino tinto y una sombra dorada o plateada. La sencilla idea de la influencer Lele Ponds, cobra fuerza con su propuesta de outfit en blanco y negro.

5 ideas de makeup para Halloween

CATWOMAN

Este sencillo maquillaje se logra con ayuda de un delineador, preferiblemente en lápiz para lograr la definición de las puntas de las alas. Para destacar aún más el diseño se puede hacer un peinado atado para despejar la cara.

5 ideas de makeup para Halloween

PAYASO

Esta idea de la firma Rimmel London, es más elaborada que las anteriores, el paso a paso de este sencillo makeup, se puede elaborar con tan solo tres productos, delineador negro, delineador blanco y labial.

5 ideas de makeup para Halloween

LA MÁSCARA POR GIGI HADID

Este maquillaje icónico elegido por la modelo Gigi Hadid hace unos años, sigue siendo replicado, es muy sencillo y un clásico de los 90, con ayuda de pintura facial verde se logra un resultado inmediato. La clave de este disfraz es el traje amarillo que le aporta un toque fashionista.

5 ideas de makeup para Halloween

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