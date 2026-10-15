Glass Skin: la tendencia de maquillarse sin base con efecto iluminador natural

En el último tiempo, la tendencia de maquillaje fue cambiando hacia lo natural. En las redes sociales, vimos como la técnica de piel iluminada o piel de cristal, fueron tomando relevancia entre los diseñadores más importantes del mundo, para mostrar rostros con un efecto de "buena cara" super natural. La Glass Skin llegó para ser tendencia y decirle adiós a las bases de maquillaje que dejan tu piel con un acabado mate.

Glass Skin: la tendencia de maquillarse sin base

En la actualidad la Glass Skin llegó para ser la protagonista en todos los looks de belleza. Las firmas coinciden en apostar por un minimalismo que va desde los ojos sin maquillar hasta los labios nude, potenciados con un ligero aceite. Para la piel, la tendencia elige un efecto muy luminoso, similar al Dolphin Skin pero sin base.

Glass Skin: la tendencia de maquillarse sin base

CÓMO LOGRAR UNA GLASS SKIN

Para lograr un excelente resultado de la Glass Skin, debes continuar con tu rutina de belleza adecuada para conseguir una piel sana. Lo ideal es mezclar crema poco untuosa con algunas gotas de base de maquillaje de cobertura media-baja y así aportar un poco de color a tu rostro. En este paso se trata de unificar y corregir las rojeces faciales con una capa muy ligera sobre la piel.

Glass Skin: la tendencia de maquillarse sin base

Con esta técnica buscamos tener un rostro luminoso, pero sin llegar al extremo contrario. Se recomienda utilizar un poco de rubor (idealmente en crema) para enfatizar los rasgos, ayudándolo iluminador y bronceador. Esto ayudará a crear un acabado natural y jugoso. Para terminar, la clave está en utilizar un buen spray fijador, mejor sí es nutritivo, para lograr un efecto rociado.

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