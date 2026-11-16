Los cambios de estación son excelente temporada para incorporar el skin cycling y otras nuevas rutinas de belleza. Entrada la nueva estación, cuando los rayos del sol todavía no son muy fuertes, tratamientos más intensivos puedes aplicarse en la piel.

La exfoliación y el uso de retinoides que, pueden ser contraproducentes en el verano, son un gran aliado para esta época del año, donde además de darle brillo y salud a la piel ayudan a eliminar las manchas que puedan producirse en los meses de mayor exposición solar.

NUEVAS RUTINAS DE BELLEZA

Métodos como el skin cycling son ideales para el cambio de estación sin ser agresivos con la piel, ya que el método de ciclo ayuda que el cambio del ph de la piel no sea tan abrupto.

TRATAMIENTOS COSMÉTICOS

Los tratamientos laser, peeling y otros tratamientos estéticos realizados por profesionales deben realizarse semanas previas al verano, ya que la baja exposición solar, los hace más llevaderos y evita la formación de nuevas manchas o cicatrices.

Cuidado de piel en otoño

VITAMINAS PARA LA PIEL

La falta de sol del ciclo que ha terminado también puede perjudicar la piel ante la ausencia de vitaminas y nutrientes que este aporta, así que los tratamientos con vitaminas c para el rostro serán grandes aliados para no perder el brillo y color del verano.

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