Laboratorio interactivo, expertas y la nueva era del slow-aging: así desembarcó BIOHEAL BOH en Argentina de la mano de SKINKO

Subir al piso 31 de la Lex Tower y encontrarse con escáneres faciales ajustados a la luz del atardecer -enmarcados por una vista panorámica de 360 grados sobre el Obelisco y la trama urbana de Buenos Aires- fue la primera certeza de que el desembarco de BIOHEAL BOH a la Argentina de la mano de SKINKO no buscaba montar una presentación convencional. Cerca de las 18, la atmósfera de Olympo Sky Bar se transformó en el espacio BIO SKIN LAB: una inmersión directa en el corazón de la biotecnología surcoreana, donde el foco dejó de lado las promesas cosméticas tradicionales para instalar un circuito de diagnóstico biométrico y testeo celular en tiempo real diseñado para redefinir la conversación sobre el slow-aging.

La jornada reunió a cosmiatras, profesionales de la estética y figuras como Isabel Macedo, bajo la guía técnica de las cosmetólogas y host del evento Carolina Sayus y Kim Andrea. La propuesta comenzó con una apertura audiovisual sobre la biología cutánea y continuó con un recorrido dinámico donde las invitadas dejaron el rol de espectadoras para testear activos y sumarse a un bingo temático interactivo. En el centro de este laboratorio suspendido sobre la ciudad, todas las miradas convergieron en sus dos grandes apuestas: el Probioderm Collagen Remodeling Booster Shot Program -un tratamiento en dos instancias que fusiona exfoliación de micro-espículas con una dosis profunda de colágeno, Probioderm™ y PDRN para redefinir la textura del rostro- y la Probioderm 3D Lifting Cream Mist, una bruma bifásica que abraza la piel como una caricia de crema y agua activa, devolviéndole densidad y resiliencia al cuello, el escote y el rostro.

La ciencia de descifrar la piel en lugar de frenar el reloj

Durante décadas, las mujeres han librado una batalla implícita -y casi obligatoria- contra el espejo: una carrera desgastante por borrar cualquier indicio del paso del tiempo, alimentada por la idea de que envejecer es un fallo y las arrugas, un defecto a esconder. El desembarco de BIOHEAL BOH al país llega para desmantelar ese mandato social y proponer una tregua. Las líneas en el rostro no son fallas de la estética, sino la huella gráfica de lo vivido, de las risas, de las batallas superadas y de la experiencia acumulada. Bajo la filosofía del slow-aging, la firma entiende que la piel es un mapa biológico en constante evolución que no necesita ser corregido a la fuerza, sino acompañado con soluciones biométricas a medida para cada etapa de la vida, respondiendo con precisión científica a los síntomas que van apareciendo en el camino.

Esta búsqueda de desarmar los prejuicios sobre la madurez para dar lugar a una belleza auténtica y sin culpa cruzó el espíritu de toda la jornada. En diálogo con Marie Claire, la cosmetóloga Carolina Sayus remarcó la importancia de amigarse con la propia historia, alejarse de los impulsos comerciales y escuchar las necesidades reales del rostro en el presente: "Una de las cosas que quiero agregar es que el slow-aging o el well-aging es envejecer bien. No tenerle miedo al paso de los años. Todas tuvimos una vida atrás, tuvimos hijos, nuestros trabajos… lo que haya vivido cada persona y que eso es importante. Ese es el eslogan de esta marca: llevar bien las arrugas".

Biotecnología reactiva: del laboratorio inmersivo a los nuevos objetos de deseo

La jornada continuó en un clima lúdico donde la divulgación científica se transformó en pura interacción. Entre las estaciones de diagnóstico biométrico, las invitadas participaron de un bingo temático con bolillero y cartones diseñados a imagen y semejanza de una tabla periódica. La dinámica emulaba la nomenclatura química real, pero mapeada al universo del skincare. A medida que salían las bolillas, las invitadas iban completando sus casilleros mientras descifraban la fórmula completa de los tratamientos de la firma. La emoción de la competencia escaló en la recta final cuando se anunció el premio mayor: un kit exclusivo con la línea completa de esenciales de la marca.

Ese clima de complicidad sirvió como marco para el diálogo directo con las referentes de la marca. Durante el encuentro, Kim Andrea y Carolina Sayus desglosaron el criterio detrás del desarrollo coreano y la importancia de introducir en el mercado local formulaciones reactivas de alta precisión. La experiencia permitió a las asistentes testear en vivo la sensorialidad del Probioderm Collagen Remodeling Booster Shot Program y la versatilidad de la bruma Probioderm 3D Lifting Cream Mist, comprobando sobre la propia piel la respuesta inmediata de una cosmética pensada para devolverle firmeza y resiliencia al rostro.

Tras la dinámica del bingo, el espacio abrió paso a un recorrido libre por las distintas experiencias que terminaron de materializar el concepto de la marca. Una de las paradas obligadas fue el rincón de Skin Scanner, donde las cosmetólogas realizaron análisis personalizados de la piel para identificar las necesidades puntuales de cada participante. Unos pasos más allá, la ciencia se fusionó con el juego en un espacio fotográfico equipado con guardapolvos y gafas de laboratorio, mientras la pantalla principal proyectaba visuales de partículas que le daban vida a la atmósfera.

De las voces expertas al fanatismo por el K-beauty: el broche de oro en Olympo Sky Bar

A medida que el sol comenzaba a caer sobre la Avenida Corrientes, este circuito interactivo fue virando hacia el espacio de sunset networking, donde las invitadas compartieron reflexiones y mocktails ante la panorámica atardecida de la ciudad. En ese marco de camaradería, las conversaciones entre invitadas y especialistas se centraron en el impacto de traer el desarrollo surcoreano de manera directa al mercado argentino. Sobre este punto, la Directora de Comercio Exterior de SKINKO remarcó en diálogo exclusivo con Marie Claire la solidez estratégica del desembarco: "Primero que nada siento que llegamos más rápido a la gente porque tenemos un portfolio muy amplio de marcas de las cuales manejamos directamente con exclusividad y da cierta autoridad sobre el tema. Trabajamos con profesionales como Caro que le dan un peso científico a todo lo que nosotros hacemos".

Ese mismo respaldo técnico fue acompañado por Carolina Sayus, quien reafirmó su entusiasmo por el impacto del K-beauty: "Las personas que prueban el skincare coreano no vuelven. Es un camino de ida.Por las texturas, los activos que tienen los productos. Hay que probarlo para poder opinar. Son realmente maravillosos. Estoy feliz de acompañar esta marca porque realmente encontré mi producto preferido del año que es la Probioderm 3D Lifting Cream. Realmente la textura es impresionante. Es ideal para pieles maduras, secas, con arrugas o que viven en climas hostiles. Tiene 16 péptidos. Es una belleza y a partir de este momento mi aliada".

Entre las figuras presentes, Isabel Macedo también compartió en exclusiva su vivencia en el encuentro y su fascinación por la rutina coreana. "El evento estuvo espectacular, lleno de expertas y cosmiatras increíbles dándonos toda la data, descubriendo estos nuevos productos y con ganas ya de ir a probar. Yo estoy fanatizada con el K-beauty; ahora estoy feliz de que están todos acá porque estaba comprando por todos lados cada cosa que veía que quería probar. Ahora estoy aprendiendo más específicamente cuáles son las cosas que son para mi piel y no comprando a lo loco y poniéndome todo porque tengo una piel más madura, así que por eso este evento me interesaba un montón. Creo que mi favorito va a ser la bruma porque es mi producto favorito que no me puede faltar en mi skincare diario", confesó la actriz argentina.

El atardecer en las alturas de Olympo Sky Bar marcó así el inicio formal de una nueva etapa para el skincare en la Argentina. Entre la validación de las expertas, el entusiasmo por la cosmética coreana de alta precisión y el diagnóstico a medida, la jornada cerró con una certeza compartida entre las invitadas: el verdadero secreto del well-aging está en aprender a escuchar a la propia piel y celebrar su historia todos los días.

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