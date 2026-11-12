Pelo con frizz: trucos para cuidar tus rulos y ondas en primavera y verano

Para cuidar el pelo ondulado y rizado, es importante hidratarlo, evitar el encrespamiento y adaptar el corte al tipo de rizo.

No todos los rizos son iguales, algunos tienen más volumen, otros son más definidos y otros solo se forman en las puntas. El secado también influye en el resultado final, por lo que se recomienda usar productos específicos para el pelo rizado.

Si tienes el pelo rizado, sabes que la primavera y el verano pueden ser un desafío. El calor, el agua y el aire pueden afectar la hidratación y la forma de tus rulos, por eso necesitas cuidarlos más que nunca. Te compartimos algunos tips para que tus rulos se vean bonitos y sanos durante esta época del año.

Cuidado de rulos en primavera y verano

CUIDADO DE RULOS EN PRIMAVERA Y VERANO

- Opta por shampoo sin sulfatos ni siliconas, que limpia sin resecar ni dejar residuos en el pelo.

- Usa acondicionador nutritivo de medios a puntas, y desenreda con los dedos o con un peine de dientes anchos.

- No frotar el pelo con la toalla, sino que presiona suavemente para quitar el exceso de agua.

- Aplica una crema para peinar o un gel específico para rulos, distribuyendo el producto con las manos o con un peine de dientes anchos.

- Seca el cabello al aire libre o con un difusor a temperatura baja, evitando tocar los rulos con las manos para no generar frizz.

- Protege el pelo del sol con un sombrero, una gorra o un pañuelo, y usa productos con filtro solar.

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