Tendencias de verano 2026: jeans y tops que arrasaron en Europa llegan a la Argentina

Las tendencias de verano se renuevan cada año con algunas prendas clásicas y otras reversionas, sin embargo, con la velocidad del internet y las redes sociales, hay algunas modas fugaces que calan más que otras y estas son las favoritas del 2026.

El verano europeo anticipó los ítems que se llevarán en el Cono Sur, y lo mejor de todo es que quizás muchas de ellas ya las tengas en el fondo del placard y solo sea cuestión de reversionarlas con otras prendas más modernos para crear looks tendenciosos.

1.TOP BANDEAU

Las prendas strapless son sin duda alguna la pieza clave del verano, este año llegan los tops bandeau elastizados que fueron uno de los favoritos del 2000 y regresan con un diseño fiel al de hace 25 año, y Mango trae esta versión.

2.FALDAS GLOBO

Las faldas globo regresan este verano, y el street style europeo lo deja claro, esta versión con bordados y terminaciones de punto se verán por todas partes.

3.JEANS BICOLOR

Los jeans más sutiles que el patchwork pero que combinan dos géneros serán una de las tendencias de denim del verano, manteniendo los cortes wide y balloon y Zara lo ratifica.

4.LENTEJUELAS Y CRISTALES

La moda nocturna vuelve a traer géneros metalizados con lentejuelas y brillantes, y de la mano de la firma Inditex, ya están presentes en el street style.

5.ZAPATOS ARTESANALES

Las alpargatas tejidas, las flats de redecilla y otras alternativas de calzado elaborado hacen parte de las tendencias de verano 2026, que en un par de meses llegará a la Argentina.

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