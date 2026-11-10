Cómo preparar y cuidar la piel en primavera: la guía sencilla

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y requiere de cuidados específicos para mantener su vitalidad, elasticidad y buena salud. Cuando se acerca el verano, llegan los aumentos de temperatura, y la piel tiende a ser una de las más damnificadas en cuanto a la salud. Si bien lo más habitual es iniciar con rutinas faciales, tenemos que tener en cuenta otros cuidados, ya que la exposición al sol puede también ser peligroso.

Te contamos cuales son los 4 simples pasos que debés llevar a cabo durante los meses previos para lucir una piel sana y un buen bronceado durante todo el año y lucir tu piel impecable en el verano.

Consejos para preparar la piel antes de que llegue el verano

EXFOLIACIÓN

1 - La exfoliación es un proceso de cuidado de nuestra piel de extrema importancia. Permite remover las células muertas y la polución, eliminar las impurezas y ayuda a su renovación. Lo ideal es hacerlo hasta tres veces por semana, dependiendo del tipo de piel. Además, ayuda que el bronceado dure más.

HIDRATACIÓN

2 – Los cambios de estación pueden afectar a la piel, y si no contamos con los niveles de hidratación ideales puede generar irritación, rojeces, picor y tirantez de la piel. Cuando suben las temperaturas, la piel del rosto puede sufrir cierto daño, por lo que es conveniente aplicar cremas y protectores para aportarle cierta hidratación.

Consejos para preparar la piel antes de que llegue el verano

PROTECCIÓN SOLAR Y UV TODO EL AÑO

3 – Durante el verano es cuando más expuestos estamos a los rayos del sol. Desde hace algunos años, las principales marcas de cosmética promueven generar el hábito del uso de protector solar en cualquier momento del año. El sol nos ayuda a producir vitamina C y a generar serotonina, sin embargo, no debemos olvidar que la radiación UV en la salud y en la apariencia de la piel, puede generar lesiones. Durante este tiempo, es imprescindible incorporar protector solar a nuestra rutina diaria.

ALIMENTACIÓN ESPECIAL

4 – Durante el verano, se recomienda llevar adelante una alimentación rica en antioxidantes, betacarotenos y vitamina C. Esto ayudará a la piel a regenerarse, además de contrarrestar los efectos nocivos del sol. Zanahoria, calabaza, hojas verdes, brócoli y calabacín, son algunos de los alimentos que recomiendan los expertos en nutrición para sumar a nuestras comidas durante los días de calor. Además, debito a las altas temperaturas, se recomienda beber tres litros de agua por día, para combatir a la deshidratación.

Consejos para preparar la piel antes de que llegue el verano





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