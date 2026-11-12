Wet look: guía fácil para recrear el peinado del verano 2027

Si bien el wet look es un peinado versátil que se puede lucir durante todo el año, puede convertirse en una excelente opción para darle un toque fresco a tu estilo en cada uno de los eventos que tengas en agenda durante el próximo verano 2026 2027.

Esta tendencia, que ya se instaló hace un tiempo entre las celebridades y en el street style, es una propuesta de hairstyle sencilla de lograr desde casa y que se adapta a todo tipo de largo y estilo de pelo.

Megan Fox con el wet look

Cómo conseguir el efecto de pelo mojado 'wet look'

Humedecé el pelo

Lo mejor para lograr el efecto wet es comenzar con el pelo seco y desenredado. A partir de ahí, lo tenés que humedecer un poco para poder aplicar los productos.

Tenés que tener cuidado de no mojarlo en exceso y si recién salís de bañarte, esperá a que se seque un poco para comenzar a peinarlo. Si el pelo tiene exceso de agua, los productos van a diluirse y no van a generar la fijación necesaria.

También podés aplicarlos sobre el pelo seco, si no querés o podés humedecerlo.

Kylie Jenner también elige el wet look para sus producciones

Elegí los productos correctos

Para lograr un efecto wet duradero debés elegir los productos correctos. La mejor combinación es realizar una mezcla de crema de peinar, gel fijador sin alcohol y un poco de agua para emulsionar. También podés optar por una mousse para comenzar y después agregar el gel, para darle el efecto mojado.

Elegí el peinado que quieras lucir

El wet look se adapta a distintos peinados, ya que le agrega el efecto húmedo y le aporta un toque especial. Podés usarlo suelto peinado hacia atrás, con raya al medio o al costado, en un rodete, con rizos, flequillos modelado o una colita tirante.

Lo importante es elegir un peinado que te sea cómodo y que te guste cómo luce.

Una vez definido, aplica los productos fijadores y usá un peine para generar el look que desees.

Este hairstyle se adapta a todo tipo de pelo y largo

Agregale textura y movimiento

Este paso es opcional pero te permitirá agregarle un toque especial a tu peinado, simulando el movimiento del pelo mojado, como cuando recién salis del agua del mar o la pileta.

Si deseas un hairstyle prolijo podés ayudarte de un cepillo para estirar tu pelo y aplastarlo lo máximo posible al cuero cabelludo, sin pelos sueltos que lo hagan ver despeinado.

Pero si querés apostar a un look más descontracturado, dedicate a definir ondas mechón por mechón para darle el movimiento necesario a tu look final.

Fijá el peinado

Una vez que hayas conseguido el peinado que buscabas, es momento de darle un toque más de fijación para lograr un peinado perfecto de principio a fin de la jornada.

Pampita con un wet look ondulado

En este paso podés retocar con gel fijador o con un spray fuerte que evite que debas retocarlo con el paso de las horas.

Ahora si, ya tenés el wet look ideal que va a ser tu aliado durante todo el verano. Si querés, podés sumarle accesorios como apliques o hebillas, para sostenerlo mejor o decorarlo.

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