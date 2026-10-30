Conocé la tendencia de belleza que vas a incorporar a tu rutina de skincare

Creadores de contenido apuestan a una técnica viral, skin flooding. Descubrí el método que podés incorporar a tu rutina de skincare y mantener tu piel hidratada todo el año.

Incorporar el skin flooding a tu rutina diaria es sencillo y no necesitas sumar un arsenal de productos. La traducción literal sería "inundar la piel" y es una explicación clara de la técnica, que consiste en aplicar productos hidratantes con la piel húmeda, para conseguir una hidratación ideal y un cutis más luminoso.

Skin flood: ¿qué es?

La nueva tendencia de las redes sociales se basa en la técnica asiática de capas, la cual usa los mismos principios que el skin flooding. La idea es cumplir con pasos y aplicar un producto hidratante sobre otro, hasta formar como una especie de milhojas de hidratación cutánea.

En verano, la piel tiende a deshidratarse

Paso a paso para lograr una skin flood

Primero es importante aplicar una técnica completa de limpieza del rostro, que permitirá quitar restos de maquillaje y de suciedad acumulada durante el día por agentes externos y la transpiración. Lo recomendable es usar un limpiador suave y luego un gel o espuma que termine de limpiar.

Con la piel ya limpia, podés aplicar una bruma facial, especialmente las que tienen ingredientes calmantes, como el agua de rosas o termal.

Con la piel húmeda, aplicá un sérum hidratante con ácido hialurónico, niacinamida o colágeno, de acuerdo a tus necesidades.

Una vez que estos productos se hayan absorbido, aplicá tu crema hidratante de día o de noche. Si preferís no cargar mucho la piel durante el dia, podés reemplazar la crema por el protector solar.

Tené en cuenta que es necesario que entre paso y paso la piel no debe estar mojada pero no del todo seca, para que los productos se puedan sellar mejor. Pero cuidado, no debe hacerse con la piel mojada, porque los productos tenderán a resbalarse y no quedarán en el área.

Y nunca te olvides que el paso más importante para la rutina de día es la aplicación de un protector solar, todo el año, pero especialmente en los días de verano.

Lucí tu piel luminosa e hidratada con la técnica skin flood

¿Para qué tipo de pieles se aconseja la skin flood?

Es una técnica que se puede aplicar en cualquier tipo de piel, pero que es recomendable de manera especial para las que tengan tendencia a deshidratarse.

Recordá que si tenés piel sensible o con alguna patología, siempre debés consultar con tu dermatólogo de confianza o esteticista, para no recargar tu cutis con productos que puedan provocar alteraciones en la barrera cutánea.

En pieles mixtas a grasas es necesario adaptar los productos y optar por algunos que no sean comedogénicos y evitar usar muchos aceites.

Esta técnica de skin flooding es ideal para todo tipo de piel

Ingredientes clave en la rutina de skin flooding

Esta técnica tiene 3 activos estrella, los cuáles te ayudarán a hidratar la piel en profundidad. Elegí cada uno en base al efecto que quieras obtener con esta rutina.

Ácido hialurónico: Esta molécula se encuentra de manera natural en la piel, aunque con el paso del tiempo se pierde. Esta partícula se caracteriza por retener grandes cantidades de agua.

Niacinamida: Se conoce también como vitamina B3, la cual presenta propiedades hidratantes, antioxidantes y antiinflamatorias. Es un ingrediente clave en la técnica de skin flood.

Ácido hialurónico y niacinamida, dos ingredientes principales del skin flood

Agua termal o de rosas: Estos son ingredientes de las brumas faciales. Cuentan con propiedades calmantes, hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes. Además se usan para fijar el maquillaje.

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